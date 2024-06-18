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Дело о массовых отравлениях едой передано в центральный аппарат СКР

Все пострадавшие употребляли в пищу продукцию одного производителя
Ведомости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об отравлениях жителей Москвы, Татарстана и Нижегородской области в производство главного следственного управления ведомства. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Решение поясняется тем, что все пострадавшие употребляли в пищу продукцию одного производителя. По данным СКР, в Москве признаки отравления выявлены у более 100 человек, в Татарстане – у 10 человек, восемь из которых находятся в реанимации, а в Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний.

«Установлено, что все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО «Локалкитчен» [сервис доставки еды «Кухня на районе»]», – рассказала Петренко.

Уголовные дела по фактам пищевого отравления людей были возбуждены по ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Задержаны генеральный директор «Локалкитчен» Антон Лозин и глава отдела качества Елена Машкова, а также фактический руководитель компании – производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Следствием решается вопрос об избрании им меры пресечения.

16 июня сервис «Кухня на районе» приостановил работу в связи с проверкой всей своей продукции из-за подозрений о вспышке ботулизма. Это произошло после сообщений СМИ об отравлениях продуктом «Салат лобио» производства компании в Москве. Позже стало известно о госпитализации граждан с подозрением на ботулизм в Татарстане и Нижегородской области. По данным ВОЗ, пищевой ботулизм является потенциально смертельной болезнью, если ее вовремя не диагностировать и не приступить к лечению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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