Дело о массовых отравлениях едой передано в центральный аппарат СКР

Дело о массовых отравлениях едой передано в центральный аппарат СКРВсе пострадавшие употребляли в пищу продукцию одного производителя
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об отравлениях жителей Москвы, Татарстана и Нижегородской области в производство главного следственного управления ведомства. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Решение поясняется тем, что все пострадавшие употребляли в пищу продукцию одного производителя. По данным СКР, в Москве признаки отравления выявлены у более 100 человек, в Татарстане – у 10 человек, восемь из которых находятся в реанимации, а в Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний.
«Установлено, что все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО «Локалкитчен» [сервис доставки еды «Кухня на районе»]», – рассказала Петренко.
Уголовные дела по фактам пищевого отравления людей были возбуждены по ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Задержаны генеральный директор «Локалкитчен» Антон Лозин и глава отдела качества Елена Машкова, а также фактический руководитель компании – производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Следствием решается вопрос об избрании им меры пресечения.
16 июня сервис «Кухня на районе» приостановил работу в связи с проверкой всей своей продукции из-за подозрений о вспышке ботулизма. Это произошло после сообщений СМИ об отравлениях продуктом «Салат лобио» производства компании в Москве. Позже стало известно о госпитализации граждан с подозрением на ботулизм в Татарстане и Нижегородской области. По данным ВОЗ, пищевой ботулизм является потенциально смертельной болезнью, если ее вовремя не диагностировать и не приступить к лечению.