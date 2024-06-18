Дело о массовых отравлениях едой передано в центральный аппарат СКР

Решение поясняется тем, что все пострадавшие употребляли в пищу продукцию одного производителя. По данным СКР, в Москве признаки отравления выявлены у более 100 человек, в Татарстане – у 10 человек, восемь из которых находятся в реанимации, а в Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний.