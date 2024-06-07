Выручка крупнейших продуктовых ритейлеров в России выросла почти на четверть

У компании X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») за три месяца этого года показатель вырос на 27% до 878 млрд руб. Представитель группы сказал «Ведомостям», что положительная динамика наблюдается у всех торговых сетей, входящих в группу. В частности, у «Пятерочки» выручка выросла на 25% до 686,5 млрд руб., у «Перекрестка» – на 19% до 120,6 млрд, у «Чижика» – более чем на 140% до 45,6 млрд.