Следствие просит арестовать фигурантов дела о массовом отравлении фасолью

О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. По данным Следственного комитета России на 18 июня, в Москве соответствующие признаки выявлены у более 100 человек, в Татарстане – у 10 человек, восемь из которых находятся в реанимации, а в Нижегородской области госпитализированы 14 человек. В ведомстве заявили, что все пострадавшие употребляли в пищу продукцию одного производителя. Роспотребнадзор подтвердил, что источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Его изготовители – московские ООО «Локалкитчен» и ООО «Савон-К». Еда готовилась в антисанитарных условиях, отметили в Роспотребнадзоре.