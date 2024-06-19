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Следствие просит арестовать фигурантов дела о массовом отравлении фасолью

Ведомости

В Замоскворецкий суд Москвы поступили ходатайства об аресте четверых фигурантов уголовного дела о массовом отравлении фасолью. Это следует из картотеки суда.

Следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу руководителю компании по производству фасоли «Савон-К» Владимиру Шину, повару этого предприятия Кариму Норматову, гендиректору «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») Антону Лозину и его подчиненной, главе отдела качества Елене Машковой. Все фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Шину также вменяется организация незаконной миграции (п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

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Максим Стулов / Ведомости

О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. По данным Следственного комитета России на 18 июня, в Москве соответствующие признаки выявлены у более 100 человек, в Татарстане – у 10 человек, восемь из которых находятся в реанимации, а в Нижегородской области госпитализированы 14 человек. В ведомстве заявили, что все пострадавшие употребляли в пищу продукцию одного производителя. Роспотребнадзор подтвердил, что источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Его изготовители – московские ООО «Локалкитчен» и ООО «Савон-К». Еда готовилась в антисанитарных условиях, отметили в Роспотребнадзоре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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