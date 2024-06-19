Следствие просит арестовать фигурантов дела о массовом отравлении фасолью
В Замоскворецкий суд Москвы поступили ходатайства об аресте четверых фигурантов уголовного дела о массовом отравлении фасолью. Это следует из картотеки суда.
Следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу руководителю компании по производству фасоли «Савон-К» Владимиру Шину, повару этого предприятия Кариму Норматову, гендиректору «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») Антону Лозину и его подчиненной, главе отдела качества Елене Машковой. Все фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Шину также вменяется организация незаконной миграции (п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).
О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. По данным Следственного комитета России на 18 июня, в Москве соответствующие признаки выявлены у более 100 человек, в Татарстане – у 10 человек, восемь из которых находятся в реанимации, а в Нижегородской области госпитализированы 14 человек. В ведомстве заявили, что все пострадавшие употребляли в пищу продукцию одного производителя. Роспотребнадзор подтвердил, что источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Его изготовители – московские ООО «Локалкитчен» и ООО «Савон-К». Еда готовилась в антисанитарных условиях, отметили в Роспотребнадзоре.