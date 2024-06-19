В Москве задержан четвертый фигурант дела об отравлении людей

18 июня Роспотребнадзор сообщил, что предприятие по производству фасоли работало рядом со свалками отходов и с нарушением всех требований и норм, в результате чего произошли случаи заражения ботулизмом в Москве, Татарстане, Московской и Нижегородской областях. Источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Его изготовители – московские ООО «Локалкитчен» и ООО «Савон-К». Еда готовилась в антисанитарных условиях, производственный контроль сырья и выпускаемой продукции не проводился, у работников отсутствовали личные медицинские книжки. Более 172 т опасной продукции изъято из оборота.