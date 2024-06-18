Фигурантам дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявлено обвинение
Генеральному директору компании «Локалкитчен» Антону Лозину, руководителю отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину предъявлены обвинения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Все фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Шин также обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
15 июня СМИ сообщили о первых случаях ботулизма в Москве. Тогда отмечалось, что в реанимацию с подозрением на болезнь попали восемь человек: они ели консервированного тунца и лобио из службы доставки.
16 июня сервис «Кухня на районе» приостановил работу в связи с проверкой всей своей продукции из-за подозрений о вспышке ботулизма. Позже стало известно о госпитализации граждан с подозрением на ботулизм в Татарстане и Нижегородской области.
18 июня Роспотребнадзор сообщил, что предприятие по производству фасоли работало рядом со свалками отходов и с нарушением всех требований и норм, в результате чего произошли случаи заражения ботулизмом в Москве, Татарстане, Московской и Нижегородской областях. Источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Его изготовители – московские ООО «Локалкитчен» и ООО «Савон-К». Еда готовилась в антисанитарных условиях, производственный контроль сырья и выпускаемой продукции не проводился, у работников отсутствовали личные медицинские книжки. Более 172 т опасной продукции изъято из оборота.
18 июня председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об отравлениях граждан в производство главного следственного управления ведомства. По данным СКР, в Москве признаки отравления выявлены у более 100 человек, в Татарстане – у 10 человек, восемь из которых находятся в реанимации, а в Нижегородской области госпитализированы 14 человек.