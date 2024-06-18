СК возбудил дело о незаконной миграции после отравления людей в Москве
В Москве возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции после массового отравления жителей Москвы, сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Следователями были задержаны руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что среди задержанных – основатель и гендиректор компании «Кухня на районе» Антон Лозин.
«Выявлен факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан, в связи с чем возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции», – добавили в ведомстве.
15 июня СМИ сообщили о первых случаях ботулизма в Москве. Тогда отмечалось, что в реанимацию с подозрением на болезнь попали восемь человек: они ели консервированного тунца и лобио из службы доставки.
В тот же день Роспотребнадзор по Москве приостановил оборот продукции «Салат лобио» изготовителя «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт» в связи со случаями ботулизма. 16 июня сервис доставки еды «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») приостановил работу из-за вспышки ботулизма в связи с проверкой всей своей продукции.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастастия Ракова 17 июня сообщила, что обследование на ботулизм в московских медучреждениях проходит 121 человек с симптомами отравления. Позже случаи ботулизма выявили и в других регионах, – в том числе Татарстане и Нижегородской области.