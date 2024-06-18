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СК возбудил дело о незаконной миграции после отравления людей в Москве

Ведомости

В Москве возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции после массового отравления жителей Москвы, сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Следователями были задержаны руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что среди задержанных – основатель и гендиректор компании «Кухня на районе» Антон Лозин.

«Выявлен факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан, в связи с чем возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции», – добавили в ведомстве.

15 июня СМИ сообщили о первых случаях ботулизма в Москве. Тогда отмечалось, что в реанимацию с подозрением на болезнь попали восемь человек: они ели консервированного тунца и лобио из службы доставки.

В тот же день Роспотребнадзор по Москве приостановил оборот продукции «Салат лобио» изготовителя «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт» в связи со случаями ботулизма. 16 июня сервис доставки еды «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») приостановил работу из-за вспышки ботулизма в связи с проверкой всей своей продукции.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастастия Ракова 17 июня сообщила, что обследование на ботулизм в московских медучреждениях проходит 121 человек с симптомами отравления. Позже случаи ботулизма выявили и в других регионах, – в том числе Татарстане и Нижегородской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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