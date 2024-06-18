СК возбудил дело о незаконной миграции после отравления людей в Москве

В тот же день Роспотребнадзор по Москве приостановил оборот продукции «Салат лобио» изготовителя «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт» в связи со случаями ботулизма. 16 июня сервис доставки еды «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») приостановил работу из-за вспышки ботулизма в связи с проверкой всей своей продукции.