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Более 120 человек с симптомами ботулизма обратились к медикам в Москве

Ведомости

Обследование на ботулизм в московских медучреждениях проходит 121 человек с симптомами отравления, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастастия Ракова.

По ее словам, состояние 55 пациентов оценивается как тяжелое, 30 из них находятся в реанимации. Их жизням ничего не угрожает. Ракова также отметила, что сотрудники столичного управления Роспотребнадзора и департамента здравоохранения установили продукты, которыми могли отравиться пострадавшие, их распространение приостановлено.

«Департамент здравоохранения и медицинские организации города полностью контролируют ситуацию в связи с обращением граждан с симптомами отравления и подозрением на ботулизм», – подчеркнула Ракова.

Заммэра добавила, что ботулизм не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении продуктов, содержащих возбудитель заболевания. Симптомы отравления у заболевшего проявляются в период от двух часов до пяти суток с момента употребления некачественной пищи.

15 июня о случаях ботулизма в столице сообщил Telegram-канал Mash. Тогда отмечалось, что в реанимацию с подозрением на болезнь попали восемь человек: они ели консервированный тунец и лобио из службы доставки. В этот же день управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о проведении эпидемиологического расследования. В ведомстве подчеркивали, что массового отравления ботулизмом в столице нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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