Более 120 человек с симптомами ботулизма обратились к медикам в Москве
Обследование на ботулизм в московских медучреждениях проходит 121 человек с симптомами отравления, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастастия Ракова.
По ее словам, состояние 55 пациентов оценивается как тяжелое, 30 из них находятся в реанимации. Их жизням ничего не угрожает. Ракова также отметила, что сотрудники столичного управления Роспотребнадзора и департамента здравоохранения установили продукты, которыми могли отравиться пострадавшие, их распространение приостановлено.
«Департамент здравоохранения и медицинские организации города полностью контролируют ситуацию в связи с обращением граждан с симптомами отравления и подозрением на ботулизм», – подчеркнула Ракова.
Заммэра добавила, что ботулизм не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении продуктов, содержащих возбудитель заболевания. Симптомы отравления у заболевшего проявляются в период от двух часов до пяти суток с момента употребления некачественной пищи.
15 июня о случаях ботулизма в столице сообщил Telegram-канал Mash. Тогда отмечалось, что в реанимацию с подозрением на болезнь попали восемь человек: они ели консервированный тунец и лобио из службы доставки. В этот же день управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о проведении эпидемиологического расследования. В ведомстве подчеркивали, что массового отравления ботулизмом в столице нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).