Более 120 человек с симптомами ботулизма обратились к медикам в Москве

15 июня о случаях ботулизма в столице сообщил Telegram-канал Mash. Тогда отмечалось, что в реанимацию с подозрением на болезнь попали восемь человек: они ели консервированный тунец и лобио из службы доставки. В этот же день управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о проведении эпидемиологического расследования. В ведомстве подчеркивали, что массового отравления ботулизмом в столице нет.