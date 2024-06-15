В Москве остановили продажу некоторых продуктов из-за случаев ботулизма
Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм, ведется приостановка реализации продукции, которая могла стать причиной заболевания. Об этом сообщается на сайте управления.
О случаях ботулизма в Москве 15 июня сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, в реанимацию с подозрением на ботулизм попали восемь человек, которые ели консервированный тунец и лобио из службы доставки. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, утверждает канал.
Все пострадавшие госпитализированы и проходят необходимое лечение, установлен круг контактных лиц, сообщили в тот же день в Роспотребнадзоре.
«Ведется приостановка реализации продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания, выясняются поставщики и изготовители», – говорится в сообщении.
Ведомство со ссылкой на столичный департамент здравоохранения также сообщило, что массового отравления ботулизмом в Москве нет, речь идет только о нескольких гражданах, поступивших в больницы с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Там подчеркнули, что ботулизм – это инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку.
Ботулизм – это редкое заболевание, вызванное токсинами бактерий Clostridium botulinum. Признаки и симптомы пищевого ботулизма начинаются между 12 и 36 часами после попадания в организм токсина. Заболевшие ощущают сухость во рту, затрудненное дыхание, при ботулизме также возникают тошнота, рвота и судороги в животе. По данным ВОЗ, пищевой ботулизм является потенциально смертельной болезнью, если ее вовремя не диагностировать и не приступить к лечению.