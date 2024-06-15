Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В Москве остановили продажу некоторых продуктов из-за случаев ботулизма

Ведомости

Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм, ведется приостановка реализации продукции, которая могла стать причиной заболевания. Об этом сообщается на сайте управления. 

О случаях ботулизма в Москве 15 июня сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, в реанимацию с подозрением на ботулизм попали восемь человек, которые ели консервированный тунец и лобио из службы доставки. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, утверждает канал.

Все пострадавшие госпитализированы и проходят необходимое лечение, установлен круг контактных лиц, сообщили в тот же день в Роспотребнадзоре. 

«Ведется приостановка реализации продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания, выясняются поставщики и изготовители», – говорится в сообщении.

Ведомство со ссылкой на столичный департамент здравоохранения также сообщило, что массового отравления ботулизмом в Москве нет, речь идет только о нескольких гражданах, поступивших в больницы с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Там подчеркнули, что ботулизм – это инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку.

Ботулизм – это редкое заболевание, вызванное токсинами бактерий Clostridium botulinum. Признаки и симптомы пищевого ботулизма начинаются между 12 и 36 часами после попадания в организм токсина. Заболевшие ощущают сухость во рту, затрудненное дыхание, при ботулизме также возникают тошнота, рвота и судороги в животе. По данным ВОЗ, пищевой ботулизм является потенциально смертельной болезнью, если ее вовремя не диагностировать и не приступить к лечению.  

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных