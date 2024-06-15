В Москве остановили продажу некоторых продуктов из-за случаев ботулизма

Ведомство со ссылкой на столичный департамент здравоохранения также сообщило, что массового отравления ботулизмом в Москве нет, речь идет только о нескольких гражданах, поступивших в больницы с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Там подчеркнули, что ботулизм – это инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку.