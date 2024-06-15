СК возбудил уголовное дело после пищевого отравления 10 человек в Москве
Следователи возбудили уголовное дело после того, как 10 человек обратились в московские больницы с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета (СК).
Дело завели по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Следователи установили, что обратившиеся за медпомощью пациенты заказывали продукты питания через службы доставки.
Сейчас проводятся обыски в местах реализации продуктов питания, совместно с Роспотребнадзором изучаются документы организаций, которые производили и поставляли продукцию.
О случаях ботулизма в Москве 15 июня сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, в больницы с подозрением на ботулизм попали восемь человек, которые ели консервированный тунец и лобио из службы доставки.
Управление Роспотребнадзора по Москве заявило, что проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм. По данным ведомства, продажа продукции, которая могла стать причиной заболевания, уже приостановлена. Массового отравления ботулизмом нет, подчеркнули в ведомстве. Речь идет только о нескольких гражданах, поступивших в больницы с симптомами отравления и подозрением на ботулизм.