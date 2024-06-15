СК возбудил уголовное дело после пищевого отравления 10 человек в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве заявило, что проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм. По данным ведомства, продажа продукции, которая могла стать причиной заболевания, уже приостановлена. Массового отравления ботулизмом нет, подчеркнули в ведомстве. Речь идет только о нескольких гражданах, поступивших в больницы с симптомами отравления и подозрением на ботулизм.