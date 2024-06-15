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СК возбудил уголовное дело после пищевого отравления 10 человек в Москве

Ведомости

Следователи возбудили уголовное дело после того, как 10 человек обратились в московские больницы с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета (СК). 

Дело завели по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следователи установили, что обратившиеся за медпомощью пациенты заказывали продукты питания через службы доставки.

Сейчас проводятся обыски в местах реализации продуктов питания, совместно с Роспотребнадзором изучаются документы организаций, которые производили и поставляли продукцию. 

О случаях ботулизма в Москве 15 июня сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, в больницы с подозрением на ботулизм попали восемь человек, которые ели консервированный тунец и лобио из службы доставки. 

Управление Роспотребнадзора по Москве заявило, что проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм. По данным ведомства, продажа продукции, которая могла стать причиной заболевания, уже приостановлена. Массового отравления ботулизмом нет, подчеркнули в ведомстве. Речь идет только о нескольких гражданах, поступивших в больницы с симптомами отравления и подозрением на ботулизм.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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