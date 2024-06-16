Сервис «Кухня на районе» приостановил работу из-за вспышки ботулизма
Сервис доставки еды «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») приостановил работу из-за вспышки ботулизма – компания проверит всю свою продукцию. Об этом говорится в сообщении при входе в приложение.
«Для нас самое главное – это безопасность и здоровье клиентов, сегодня мы приняли решение временно приостановить всю работу сервиса для дополнительной проверки всех продуктов, даже тех, которые не вызывают опасений», – говорится в сообщении.
15 июня Роспотребнадзор по Москве приостановил оборот продукции «Салат лобио» изготовителя «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт» в связи со случаями ботулизма. В Роспотребнадзоре рекомендовали не употреблять уже приобретенную продукцию в пищу.
Представитель «Вкусвилла» сообщил, что продукция «Гастропорта», которая была представлена в магазинах сети, была снята с продажи. В комментарии клиентам во «В контакте» уточнили, что «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Гастропорта» был представлен «не только в наших магазинах, но и в других сетях».
«В настоящий момент располагаем информацией о том, что именно от наших покупателей аналогичных жалоб не поступало. Подтверждений, что ненадлежащего качества салат был приобретен в нашем магазине, нет», – говорится в сообщении.
Ботулизм – заболевание, вызванное токсинами бактерий Clostridium botulinum. Среди симптомов – сухость во рту, затрудненное дыхание, тошнота, рвота и судороги в животе.