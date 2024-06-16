Сервис «Кухня на районе» приостановил работу из-за вспышки ботулизма

Представитель «Вкусвилла» сообщил, что продукция «Гастропорта», которая была представлена в магазинах сети, была снята с продажи. В комментарии клиентам во «В контакте» уточнили, что «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Гастропорта» был представлен «не только в наших магазинах, но и в других сетях».