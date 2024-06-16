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Сервис «Кухня на районе» приостановил работу из-за вспышки ботулизма

Ведомости

Сервис доставки еды «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») приостановил работу из-за вспышки ботулизма – компания проверит всю свою продукцию. Об этом говорится в сообщении при входе в приложение.

«Для нас самое главное – это безопасность и здоровье клиентов, сегодня мы приняли решение временно приостановить всю работу сервиса для дополнительной проверки всех продуктов, даже тех, которые не вызывают опасений», – говорится в сообщении.

15 июня Роспотребнадзор по Москве приостановил оборот продукции «Салат лобио» изготовителя «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт» в связи со случаями ботулизма. В Роспотребнадзоре рекомендовали не употреблять уже приобретенную продукцию в пищу.

Представитель «Вкусвилла» сообщил, что продукция «Гастропорта», которая была представлена в магазинах сети, была снята с продажи. В комментарии клиентам во «В контакте» уточнили, что «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Гастропорта» был представлен «не только в наших магазинах, но и в других сетях».

«В настоящий момент располагаем информацией о том, что именно от наших покупателей аналогичных жалоб не поступало. Подтверждений, что ненадлежащего качества салат был приобретен в нашем магазине, нет», – говорится в сообщении.

Ботулизм – заболевание, вызванное токсинами бактерий Clostridium botulinum. Среди симптомов – сухость во рту, затрудненное дыхание, тошнота, рвота и судороги в животе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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