Суд отправил двух фигурантов дела о массовом отравлении под домашний арест
Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест еще двух фигурантов дела о массовом отравлении салатом с фасолью, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.
Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 августа этого года коммерческому директору ООО «Савон-К» Владимиру Шину и генеральному директору ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») Антону Лозину.
Лозин и Шин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ – производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, которая не отвечает требованиям безопасности. Помимо этого, Шин обвиняется в организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322 УК РФ).
По данным следствия, Лозин и другие фигуранты дела действовали по предварительному сговору. Они изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио», нарушив требования безопасности. Они сбыли его посредством онлайн-магазина «Самокат» неограниченному кругу лиц. По последним данным, которые приводит суд, более 120 человек госпитализированы в больницы Москвы, Подмосковья и других регионов с диагнозом ботулизм.
О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. По данным Роспотребнадзора, источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» и ООО «Савон-К». Еду готовили в антисанитарных условиях.