Суд отправил двух фигурантов дела о массовом отравлении под домашний арест

По данным следствия, Лозин и другие фигуранты дела действовали по предварительному сговору. Они изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио», нарушив требования безопасности. Они сбыли его посредством онлайн-магазина «Самокат» неограниченному кругу лиц. По последним данным, которые приводит суд, более 120 человек госпитализированы в больницы Москвы, Подмосковья и других регионов с диагнозом ботулизм.