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Суд отправил двух фигурантов дела о массовом отравлении под домашний арест

Ведомости

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест еще двух фигурантов дела о массовом отравлении салатом с фасолью, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 августа этого года коммерческому директору ООО «Савон-К» Владимиру Шину и генеральному директору ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») Антону Лозину.

Лозин и Шин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ – производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, которая не отвечает требованиям безопасности. Помимо этого, Шин обвиняется в организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322 УК РФ).

По данным следствия, Лозин и другие фигуранты дела действовали по предварительному сговору. Они изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио», нарушив требования безопасности. Они сбыли его посредством онлайн-магазина «Самокат» неограниченному кругу лиц. По последним данным, которые приводит суд, более 120 человек госпитализированы в больницы Москвы, Подмосковья и других регионов с диагнозом ботулизм.

О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. По данным Роспотребнадзора, источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» и ООО «Савон-К». Еду готовили в антисанитарных условиях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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