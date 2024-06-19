Суд отправил под домашний арест одну из обвиняемых по делу о массовом отравлении
Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест руководителя отдела качества ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») Елену Машкову, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.
«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 15 августа 2024 г., с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов», – говорится в сообщении.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении Машковой под стражу. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ – производство, хранение, перевозка либо сбыт продукции, которая не отвечает требованием безопасности. Машкову освободили из-под стражи в зале суда.
О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. По данным Роспотребнадзора, источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» и ООО «Савон-К». Еду готовили в антисанитарных условиях. В Москве признаки заболевания выявлены у более 100 человек, а в Татарстане – у 10 человек, восемь из которых находятся в реанимации.
19 июня в Замоскворецкий суд Москвы поступили ходатайства об аресте четверых фигурантов уголовного дела о массовом отравлении фасолью. Кроме Машковой, следствие попросило избрать меру пресечения в виде заключения под стражу руководителю компании по производству фасоли «Савон-К» Владимиру Шину, повару этого предприятия Кариму Норматову и гендиректору «Локалкитчен» Антону Лозину.