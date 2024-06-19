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Роспотребнадзор по Москве изъял более 60 тонн продукции из-за случаев ботулизма

Ведомости

Роспотребнадзор по Москве изъял более 60 т пищевой продукции и продуктов из-за случаев ботулизма, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе эпидрасследования выявлены нарушения правил технических регламентов и прекращена деятельность 111 деклараций о соответствии на пищевую продукцию. Изъята и не допущена к реализации вышеназванная пищевая продукция и продукты, используемые для ее приготовления, общим весом более 60 т», – говорится в сообщении.

Роспотребнадзор отметил, что во время обзвона и опроса населения специалисты управления выявили 76 человек с симптомами разной степени проявления ботулизма. Из них пять человек госпитализированы, остальных взяли под медицинское наблюдение. Для лабораторных исследований ведомство отобрало остатки продукции по четырем адресам.

О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. По данным Следственного комитета России на 18 июня, в Москве признаки заболевания выявлены у более 100 человек, в Татарстане – у 10 человек, восемь из которых находятся в реанимации, а в Нижегородской области госпитализированы 14 человек. По данным Роспотребнадзора, источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» и ООО «Савон-К». Еду готовили в антисанитарных условиях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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