Роспотребнадзор по Москве изъял более 60 тонн продукции из-за случаев ботулизма

О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. По данным Следственного комитета России на 18 июня, в Москве признаки заболевания выявлены у более 100 человек, в Татарстане – у 10 человек, восемь из которых находятся в реанимации, а в Нижегородской области госпитализированы 14 человек. По данным Роспотребнадзора, источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» и ООО «Савон-К». Еду готовили в антисанитарных условиях.