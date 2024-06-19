Роспотребнадзор по Москве изъял более 60 тонн продукции из-за случаев ботулизма
Роспотребнадзор по Москве изъял более 60 т пищевой продукции и продуктов из-за случаев ботулизма, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе эпидрасследования выявлены нарушения правил технических регламентов и прекращена деятельность 111 деклараций о соответствии на пищевую продукцию. Изъята и не допущена к реализации вышеназванная пищевая продукция и продукты, используемые для ее приготовления, общим весом более 60 т», – говорится в сообщении.
Роспотребнадзор отметил, что во время обзвона и опроса населения специалисты управления выявили 76 человек с симптомами разной степени проявления ботулизма. Из них пять человек госпитализированы, остальных взяли под медицинское наблюдение. Для лабораторных исследований ведомство отобрало остатки продукции по четырем адресам.
О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. По данным Следственного комитета России на 18 июня, в Москве признаки заболевания выявлены у более 100 человек, в Татарстане – у 10 человек, восемь из которых находятся в реанимации, а в Нижегородской области госпитализированы 14 человек. По данным Роспотребнадзора, источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» и ООО «Савон-К». Еду готовили в антисанитарных условиях.