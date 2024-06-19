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Фигуранты дела о массовом отравлении пытались уничтожить улики и скрыться

Ведомости

Фигуранты дела о массовом отравлении салатом изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К» пытались уничтожить улики, один из них хотел скрыться. Об этом сообщает «РИА Новости», агентство приводит слова следователя Замоскворецкого суда Москвы.

«Прошу приобщить показания свидетеля о том, что фигуранты дела пытались уничтожить вещественные доказательства», – сказала она.

Скрыться попытался повар компании-производителя фасоли «Савон-К», гражданин Таджикистана Карим Норматов, его задержали в аэропорту Жуковский. По словам обвиняемого, он не хотел бежать – работодатель отпустил его домой на время.

О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. В Москве признаки заболевания выявлены у более 100 человек. По данным Роспотребнадзора, источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» и ООО «Савон-К». 

19 июня Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест другого фигуранта дела об отравлении – руководителя отдела качества ООО «Локалкитчен» Елену Машкову. По данным следствия, она и другие обвиняемые совершили преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 238 УК РФ – производство, хранение, перевозка либо сбыт продукции, которая не отвечает требованием безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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