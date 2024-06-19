Фигуранты дела о массовом отравлении пытались уничтожить улики и скрыться
Фигуранты дела о массовом отравлении салатом изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К» пытались уничтожить улики, один из них хотел скрыться. Об этом сообщает «РИА Новости», агентство приводит слова следователя Замоскворецкого суда Москвы.
«Прошу приобщить показания свидетеля о том, что фигуранты дела пытались уничтожить вещественные доказательства», – сказала она.
Скрыться попытался повар компании-производителя фасоли «Савон-К», гражданин Таджикистана Карим Норматов, его задержали в аэропорту Жуковский. По словам обвиняемого, он не хотел бежать – работодатель отпустил его домой на время.
О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. В Москве признаки заболевания выявлены у более 100 человек. По данным Роспотребнадзора, источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» и ООО «Савон-К».
19 июня Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест другого фигуранта дела об отравлении – руководителя отдела качества ООО «Локалкитчен» Елену Машкову. По данным следствия, она и другие обвиняемые совершили преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 238 УК РФ – производство, хранение, перевозка либо сбыт продукции, которая не отвечает требованием безопасности.