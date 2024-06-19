Фигуранты дела о массовом отравлении пытались уничтожить улики и скрыться

О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. В Москве признаки заболевания выявлены у более 100 человек. По данным Роспотребнадзора, источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» и ООО «Савон-К».