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Минздрав разрешил клинические испытания нового препарата от ботулизма

Ведомости

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Лекарство разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. По словам министр здравоохранения Михаила Мурашко, препарат создан на основе моноклональных антител, способных связывать токсин в крови больного.

20 июня Мурашко сообщил о разработке нового препарата от ботулизма в течение последнего года. Он отметил, что лекарство уже прошло доклинические испытания, скоро начнутся клинические.

В середине июня в нескольких регионах России произошли массовые отравления с подозрением на ботулизм. Источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К».

По данным от 21 июня, в больницах находился 301 человек. 24 июня Роспотребнадзор сообщил, что из стационаров выписали 149 человек. В тот же день стало известно о первом смертельном случае от ботулизма в результате отравления. В Костроме умер 21-летний молодой человек, заразившийся во время поездки в Нижний Новгород.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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