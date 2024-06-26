Минздрав разрешил клинические испытания нового препарата от ботулизма

По данным от 21 июня, в больницах находился 301 человек. 24 июня Роспотребнадзор сообщил, что из стационаров выписали 149 человек. В тот же день стало известно о первом смертельном случае от ботулизма в результате отравления. В Костроме умер 21-летний молодой человек, заразившийся во время поездки в Нижний Новгород.