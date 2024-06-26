Минздрав разрешил клинические испытания нового препарата от ботулизма
Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.
Лекарство разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. По словам министр здравоохранения Михаила Мурашко, препарат создан на основе моноклональных антител, способных связывать токсин в крови больного.
20 июня Мурашко сообщил о разработке нового препарата от ботулизма в течение последнего года. Он отметил, что лекарство уже прошло доклинические испытания, скоро начнутся клинические.
В середине июня в нескольких регионах России произошли массовые отравления с подозрением на ботулизм. Источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К».
По данным от 21 июня, в больницах находился 301 человек. 24 июня Роспотребнадзор сообщил, что из стационаров выписали 149 человек. В тот же день стало известно о первом смертельном случае от ботулизма в результате отравления. В Костроме умер 21-летний молодой человек, заразившийся во время поездки в Нижний Новгород.