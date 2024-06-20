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Мурашко: в стационарах находится 301 человек с диагнозом «ботулизм»

Ведомости

Под наблюдением специалистов в медицинских учреждениях находится 301 человек с диагнозом «ботулизм», из них 43 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Мурашко добавил, что для лечения ботулизма лекарственные препараты есть в достаточном объеме. Как сообщает «Коммерсантъ», для лечения заболевания также был разработан новый препарат, его клинические исследования начнутся в ближайшее время.

О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. Источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». По делу о массовом отравлении задержали генерального директора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елену Машкову, коммерческого директора ООО «Савон-К» Владимира Шина и повара этого предприятия Карима Норматова. 

20 июня стало известно, что Роспотребнадзор изъял около 200 т продукции, которая вызвала ботулизм. Ведомство прекратило действие более 100 деклараций о соответствии продукции и провело более 3000 лабораторных исследований. В остатках готовой продукции выявлен ботулинический токсин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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