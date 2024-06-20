Мурашко: в стационарах находится 301 человек с диагнозом «ботулизм»

О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. Источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». По делу о массовом отравлении задержали генерального директора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елену Машкову, коммерческого директора ООО «Савон-К» Владимира Шина и повара этого предприятия Карима Норматова.