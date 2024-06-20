Мурашко: в стационарах находится 301 человек с диагнозом «ботулизм»
Под наблюдением специалистов в медицинских учреждениях находится 301 человек с диагнозом «ботулизм», из них 43 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Мурашко добавил, что для лечения ботулизма лекарственные препараты есть в достаточном объеме. Как сообщает «Коммерсантъ», для лечения заболевания также был разработан новый препарат, его клинические исследования начнутся в ближайшее время.
О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. Источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». По делу о массовом отравлении задержали генерального директора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елену Машкову, коммерческого директора ООО «Савон-К» Владимира Шина и повара этого предприятия Карима Норматова.
20 июня стало известно, что Роспотребнадзор изъял около 200 т продукции, которая вызвала ботулизм. Ведомство прекратило действие более 100 деклараций о соответствии продукции и провело более 3000 лабораторных исследований. В остатках готовой продукции выявлен ботулинический токсин.