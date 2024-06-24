Роспотребнадзор: 149 человек выписаны из стационаров после массового отравления

По информации ведомства, для исследований было отобрано более 1100 проб биоматериала от больных, а также проб сырья и готовой продукции. Центры гигиены и эпидемиологии провели более 7200 исследований, сейчас работа в этом направлении продолжается. Отмечается, что в отдельных регионах у граждан выявляются случаи ботулизма.