Роспотребнадзор: 149 человек выписаны из стационаров после массового отравления
Из стационаров после массового отравления выписаны 149 человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«По состоянию на 24 июня из оборота изъято свыше 250 т сырья и пищевой продукции, в том числе все складские запасы. Из стационаров выписано 149 человек», – говорится в сообщении.
По информации ведомства, для исследований было отобрано более 1100 проб биоматериала от больных, а также проб сырья и готовой продукции. Центры гигиены и эпидемиологии провели более 7200 исследований, сейчас работа в этом направлении продолжается. Отмечается, что в отдельных регионах у граждан выявляются случаи ботулизма.
О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. Источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». 21 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что под наблюдением специалистов в медицинских учреждениях с диагнозом «ботулизм» находится 301 человек, из них 43 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.