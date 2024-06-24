Трое фигурантов дела о массовом отравлении обжаловали домашний арест

О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. Источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». 21 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что под наблюдением специалистов в медицинских учреждениях с диагнозом «ботулизм» находится 301 человек, из них 43 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.