Трое фигурантов дела о массовом отравлении обжаловали домашний арест
Трое фигурантов дела о массовом отправлении с подозрением на ботулизм обжаловали домашний арест, следует из данных картотеки Замоскворецкого суда Москвы.
В суде зарегистрированы апелляционные жалобы руководителя отдела качества ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») Елены Машковой, гендиректора компании Антона Лозина, а также коммерческого директора ООО «Савон-К» Владимира Шина на решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
19 июня суд отправил под домашний арест до 15 августа Машкову, Лозина и Шина. Все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ, – производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, которая не отвечает требованиям безопасности. Помимо этого Шин обвиняется в организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322 УК РФ). Еще одного фигуранта дела – повара ООО «Савон-К» Карима Норматова – арестовали до 15 августа.
О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. Источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». 21 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что под наблюдением специалистов в медицинских учреждениях с диагнозом «ботулизм» находится 301 человек, из них 43 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.