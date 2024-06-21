В Москве сожгли более 44 тонн способной вызвать ботулизм продукции
В Москве изъяли более 85 т вызывающей ботулизм продукции, из которой более 44 т было уничтожено на мусоросжигательном заводе, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.
«Приостановлена, изъята и не допущена к реализации вышеназванная пищевая продукция и продукты, используемые для ее приготовления, общим весом более 85 т, из которых более 44 т под контролем сотрудников управления уничтожено термическим способом на мусоросжигательном заводе», – говорится в сообщении службы.
Роспотребнадзор также сообщил, что специалисты управления провели обзвон и опрос более 1500 человек, в результате которого выявлены 94 гражданина с симптомами ботулизма разной степени проявления. Из них 11 человек госпитализированы по медицинским показаниям, остальные взяты под медицинское наблюдение.
О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. Источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». По делу о массовом отравлении задержали генерального директора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елену Машкову, коммерческого директора ООО «Савон-К» Владимира Шина и повара этого предприятия Карима Норматова. Суд отправил первых троих под домашний арест, Норматова арестовали до 15 августа.
21 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что под наблюдением специалистов в медицинских учреждениях с диагнозом «ботулизм» находится 301 человек, из них 43 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ботулизм вызывает яд бактерии клостридия ботулизма. Она обитает в почве, гниющих останках животных и растений, личинках червей и др. Самый быстрый рост клостридий происходят в анаэробных условиях при температуре 35 градусов Цельсия, поэтому чаще всего ботулизмом заболевают после употребления консервов и других продуктов, которые не прошли достаточную термическую обработку и хранились в неподобающих условиях. Среди симптомов заболевания – сухость во рту, затрудненное дыхание, тошнота, рвота и судороги.