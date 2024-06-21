В Москве сожгли более 44 тонн способной вызвать ботулизм продукции

Ботулизм вызывает яд бактерии клостридия ботулизма. Она обитает в почве, гниющих останках животных и растений, личинках червей и др. Самый быстрый рост клостридий происходят в анаэробных условиях при температуре 35 градусов Цельсия, поэтому чаще всего ботулизмом заболевают после употребления консервов и других продуктов, которые не прошли достаточную термическую обработку и хранились в неподобающих условиях. Среди симптомов заболевания – сухость во рту, затрудненное дыхание, тошнота, рвота и судороги.