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В Москве сожгли более 44 тонн способной вызвать ботулизм продукции

Ведомости

В Москве изъяли более 85 т вызывающей ботулизм продукции, из которой более 44 т было уничтожено на мусоросжигательном заводе, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

«Приостановлена, изъята и не допущена к реализации вышеназванная пищевая продукция и продукты, используемые для ее приготовления, общим весом более 85 т, из которых более 44 т под контролем сотрудников управления уничтожено термическим способом на мусоросжигательном заводе», – говорится в сообщении службы.

Роспотребнадзор также сообщил, что специалисты управления провели обзвон и опрос более 1500 человек, в результате которого выявлены 94 гражданина с симптомами ботулизма разной степени проявления. Из них 11 человек госпитализированы по медицинским показаниям, остальные взяты под медицинское наблюдение. 

О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. Источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». По делу о массовом отравлении задержали генерального директора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елену Машкову, коммерческого директора ООО «Савон-К» Владимира Шина и повара этого предприятия Карима Норматова. Суд отправил первых троих под домашний арест, Норматова арестовали до 15 августа.

21 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что под наблюдением специалистов в медицинских учреждениях с диагнозом «ботулизм» находится 301 человек, из них 43 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ботулизм вызывает яд бактерии клостридия ботулизма. Она обитает в почве, гниющих останках животных и растений, личинках червей и др. Самый быстрый рост клостридий происходят в анаэробных условиях при температуре 35 градусов Цельсия, поэтому чаще всего ботулизмом заболевают после употребления консервов и других продуктов, которые не прошли достаточную термическую обработку и хранились в неподобающих условиях. Среди симптомов заболевания – сухость во рту, затрудненное дыхание, тошнота, рвота и судороги.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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