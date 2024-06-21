Приставы приостановили работу производственного цеха из-за вспышки ботулизма
Судебные приставы Алтуфьевского отдела ГУ ФССП по Москве приостановили работу производственного цеха на улице Стандартной после вспышки ботулизма. Об этом сообщила пресс-служба ФССП.
Вспышка ботулизма в Москве предположительно возникла после того, как пострадавшие ели салат с тунцом, фасолью и яблоком. Выяснилось, что на предприятии нарушалась поточность технологического процесса, что могло стать причиной распространения заболевания. Кроме того, в цеху не было упорядочено хранение упаковки, а к работе были допущены 13 сотрудников без вакцинации от гепатита А и дизентерии Зонне.
В связи с этим деятельность цеха приостановили на 90 суток по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).
О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. Источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». По делу о массовом отравлении задержали генерального директора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елену Машкову, коммерческого директора ООО «Савон-К» Владимира Шина и повара этого предприятия Карима Норматова.
20 июня стало известно, что Роспотребнадзор изъял около 200 т продукции, которая вызвала ботулизм. Ведомство прекратило действие более 100 деклараций о соответствии продукции и провело более 3000 лабораторных исследований. В остатках готовой продукции выявлен ботулинический токсин.
21 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что под наблюдением специалистов в медицинских учреждениях с диагнозом «ботулизм» находится 301 человек, из них 43 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Ботулизм вызывает яд бактерии клостридия ботулизма. Она обитает в почве, гниющих останках животных и растений, личинках червей и др. Самый быстрый рост клостридий происходят в анаэробных условиях при температуре 35 градусов Цельсия, поэтому чаще всего ботулизмом заболевают после употребления консервов и других продуктов, которые не прошли достаточную термическую обработку и хранились в неподобающих условиях. Среди симптомов заболевания – сухость во рту, затрудненное дыхание, тошнота, рвота и судороги.