Приставы приостановили работу производственного цеха из-за вспышки ботулизма

Вспышка ботулизма в Москве предположительно возникла после того, как пострадавшие ели салат с тунцом, фасолью и яблоком. Выяснилось, что на предприятии нарушалась поточность технологического процесса, что могло стать причиной распространения заболевания. Кроме того, в цеху не было упорядочено хранение упаковки, а к работе были допущены 13 сотрудников без вакцинации от гепатита А и дизентерии Зонне.