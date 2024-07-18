Почти четверть населения к 2030 году будет работать на цифровых платформах

Почти четверть населения к 2030 году будет работать на цифровых платформахЭто создает риски как для самих продавцов и потребителей, так и для системы налогообложения, считают эксперты
По прогнозам Минтруда, к 2030 г. 15 млн человек будет работать на цифровых платформах, что составляет почти четверть трудоспособного населения страны. Об этом 17 июля рассказал первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев на панельной дискуссии об актуальных проблемах регулирования цифровых платформ, организованной Инновационным научно-технологическим центром МГУ «Воробьевы горы».
Эта тенденция, по мнению депутата, создает налоговые риски. «У нас, по данным Минтруда, 10 млн человек связано с платформенной занятостью, прогноз Минтруда – 15 млн до 2030 г., а это почти четверть трудоспособного населения страны. Если у людей хозяйственные договоры, то эти люди сидят на упрощенной схеме налогообложения (УСН). Они не доплачивают только примерно 1 трлн руб. в год в Социальный фонд (СФР). А у нас Социальный фонд – 2 трлн руб., т. е. половина. И примерно столько же недоплачивают в виде НДФЛ в государственный бюджет относительно того, если бы эти отношения были трудовыми. А очень часто, и мы эти случаи знаем, и по этому поводу есть огромное количество возбужденных налоговой инспекцией дел, они связаны с тем, что под коммерческими отношениями скрываются обычные трудовые отношение. Вот вам и проблема», – заявил Гусев.