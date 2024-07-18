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Почти четверть населения к 2030 году будет работать на цифровых платформах

Это создает риски как для самих продавцов и потребителей, так и для системы налогообложения, считают эксперты
Лиана Липанова
Мария Арялина
Екатерина Кинякина
Обсуждение законопроекта о платформенной занятости продолжается около двух лет, регулирование должно коснуться, например, Wildberries, Ozon, сервисов «Яндекса» и «Сбера»/ Евгений Разумный / Ведомости

По прогнозам Минтруда, к 2030 г. 15 млн человек будет работать на цифровых платформах, что составляет почти четверть трудоспособного населения страны. Об этом 17 июля рассказал первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев на панельной дискуссии об актуальных проблемах регулирования цифровых платформ, организованной Инновационным научно-технологическим центром МГУ «Воробьевы горы».

Эта тенденция, по мнению депутата, создает налоговые риски. «У нас, по данным Минтруда, 10 млн человек связано с платформенной занятостью, прогноз Минтруда – 15 млн до 2030 г., а это почти четверть трудоспособного населения страны. Если у людей хозяйственные договоры, то эти люди сидят на упрощенной схеме налогообложения (УСН). Они не доплачивают только примерно 1 трлн руб. в год в Социальный фонд (СФР). А у нас Социальный фонд – 2 трлн руб., т. е. половина. И примерно столько же недоплачивают в виде НДФЛ в государственный бюджет относительно того, если бы эти отношения были трудовыми. А очень часто, и мы эти случаи знаем, и по этому поводу есть огромное количество возбужденных налоговой инспекцией дел, они связаны с тем, что под коммерческими отношениями скрываются обычные трудовые отношение. Вот вам и проблема», – заявил Гусев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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