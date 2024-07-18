Почти четверть населения к 2030 году будет работать на цифровых платформах

Эта тенденция, по мнению депутата, создает налоговые риски. «У нас, по данным Минтруда, 10 млн человек связано с платформенной занятостью, прогноз Минтруда – 15 млн до 2030 г., а это почти четверть трудоспособного населения страны. Если у людей хозяйственные договоры, то эти люди сидят на упрощенной схеме налогообложения (УСН). Они не доплачивают только примерно 1 трлн руб. в год в Социальный фонд (СФР). А у нас Социальный фонд – 2 трлн руб., т. е. половина. И примерно столько же недоплачивают в виде НДФЛ в государственный бюджет относительно того, если бы эти отношения были трудовыми. А очень часто, и мы эти случаи знаем, и по этому поводу есть огромное количество возбужденных налоговой инспекцией дел, они связаны с тем, что под коммерческими отношениями скрываются обычные трудовые отношение. Вот вам и проблема», – заявил Гусев.