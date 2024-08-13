ТМК получила чистый убыток впервые за три года

ТМК получила чистый убыток впервые за три годаКомпания объяснила ухудшение финпоказателей падением спроса на трубы и ростом цен на лом
Чистый убыток Трубной металлургической компании (ТМК) за шесть месяцев 2024 г. составил 1,8 млрд руб. Об этом говорится в финотчете по МСФО компании, опубликованном 13 августа. При этом за тот же период прошлого года ТМК получила 28,3 млрд руб. чистой прибыли. Это первый полугодовой убыток компании с 2021 г., тогда он составил 379 млн руб.
Выручка компании в январе – июне практически не изменилась (снизилась на 0,8% год к году) и составила 276,7 млрд руб. Себестоимость продаж возросла на 12% в годовом выражении до 213,3 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA – на 42% до 46 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 16,6% против рекордных 28,4% год назад.
Компания объяснила ухудшение финансовых показателей «усложнением операционной среды» на внутреннем рынке – снижением спроса на разные виды труб и ростом себестоимости их производства из-за дорогого металлолома. Кроме того, компания указывает на ужесточение денежно-кредитной политики и значительное повышение процентных ставок по кредитам. Это оказало «весомое давление» на расходы компании, подчеркивается в сообщении ТМК.
По данным рейтингового агентства «Русмет», в I квартале 2024 г. цена на лом черных металлов на базисе FCA («доставка до покупателя») Москва была на 46% выше показателя аналогичного периода прошлого года, составляя 24 100 руб./т. Максимум был зафиксирован в апреле – 27 000 руб./т. В августе тонну лома можно купить за 23 400 руб., что является минимальным значением в 2024 г.
При этом ТМК указывает, что, несмотря на рыночные сложности, в январе – июне компания увеличила реализацию труб на 4,9% до 2,2 млн т. Продажи бесшовных труб снизились на 4,5% до 1,6 млн т, а сварных – выросли на 48% до 570 000 т. Выручка от продаж бесшовных труб за полугодие увеличилась до 187,3 млрд руб. (+1,9%), сварных – до 50,7 млрд руб. (в 1,7 раза). Показатели производства труб ТМК не раскрывает.
В пресс-релизе компании отмечается, что во втором полугодии этого года ТМК «перейдет к корректировке» отпускных цен на бесшовные трубы вслед за значительным ростом цен на сырье.
В первом полугодии ТМК совершила несколько сделок M&A. Самая крупная – продажа Ярцевского металлургического завода в Смоленской области в июне 2024 г. Убыток от продажи этого актива компания оценила в 5,5 млрд руб. (компания продала за 8,6 млрд руб. предприятие, купленное в 2020 г. за 15 млрд руб.). Продажа завода позволит ТМК сосредоточиться на профильных направлениях бизнеса – разработке и поставках трубных решений, сервисных услугах и комплексных инжиниринговых проектах, поясняла компания в июне.
ТМК также увеличила свою долю в сегменте производства труб большого диаметра (ТБД), который в 2022 г. был выведен в отдельное юридическое лицо. Согласно отчету, в январе доля головной компании в «ТМК трубопроводные решения» (ТМК ТР) выросла с 50 до 58%. Стоимость 8%-ного пакета составила 1,3 млрд руб. Вклад этого бизнеса в общую выручку компании в первом полугодии составил 24,9 млрд руб.
Финансовые показатели ТМК во втором полугодии будут напрямую зависеть от объема производства бесшовных труб и труб большого диаметра, говорит главный инвестиционный консультант ИК «Велес капитал» Дмитрий Сергеев. Как писали «Ведомости», по данным агентства Metals & Mining Intelligence, производство ТБД в России только за I квартал 2024 г. снизилось на четверть до 480 000 т (см. публикацию от 4 июня). Загрузка мощностей российских трубных заводов составила около 50%. По данным Росстата, в первом полугодии 2024 г. выпуск стальных труб всех категорий снизился на 3% до 6,4 млн т.
Если производственные результаты ТМК останутся на уровне первого полугодия 2024 г., выручка компании за весь год может составить около 550 млрд руб., прогнозирует Сергеев. По итогам 2023 г. выручка составила 544,3 млрд руб.
Заявленная индексация цен на трубы во втором полугодии также может положительно повлиять на годовой результат компании, говорит аналитик. Но при этом он не ожидает улучшения рентабельности ТМК из-за роста инфляции. По оценке Сергеева, валовая прибыль компании в 2024 г. составит около 120 млрд руб. «Чистая прибыль будет зависеть от сокращения долговой нагрузки, что должно помочь снизить процентные платежи», – отмечает эксперт.
Основной риск для финансовых показателей ТМК заключается в новых конкурентах в наиболее маржинальном сегменте – выпуске бесшовных труб, которые могут отнять у компании до 15% рынка, говорит аналитик «БКС Мир инвестиций» Ахмед Алиев. Сейчас ТМК, по его оценке, контролирует около 90% этого рынка. Однако два крупных производителя труб – Объединенная металлургическая компания и Загорский трубный завод – ранее объявили о новых проектах в этом сегменте. Эти проекты, по оценкам БКС, могут увеличить мощности по производству бесшовных труб в России на 30% к 2024–2025 гг.
В ходе торгов на Московской бирже 13 августа акции ТМК потеряли около 3% и на 18:30 мск торговались по 148 руб. за бумагу.