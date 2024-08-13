ТМК получила чистый убыток впервые за три года

Основной риск для финансовых показателей ТМК заключается в новых конкурентах в наиболее маржинальном сегменте – выпуске бесшовных труб, которые могут отнять у компании до 15% рынка, говорит аналитик «БКС Мир инвестиций» Ахмед Алиев. Сейчас ТМК, по его оценке, контролирует около 90% этого рынка. Однако два крупных производителя труб – Объединенная металлургическая компания и Загорский трубный завод – ранее объявили о новых проектах в этом сегменте. Эти проекты, по оценкам БКС, могут увеличить мощности по производству бесшовных труб в России на 30% к 2024–2025 гг.