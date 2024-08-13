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ФАС заподозрила ОТЭКО в завышении тарифов на перевалку угля

В случае признания компании виновной ей грозит штраф до 15% выручки
Георгий Бичашвили
Если вина ОТЭКО будет установлена, то компании грозит штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях/ Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело против компании «ОТЭКО-Портсервис» – оператора крупнейшего на юге России угольного терминала в порту Тамани и принадлежащего компании ОТЭКО Мишеля Литвака. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Причиной возбуждения дела стали высокие цены на перевалку угля на терминале. По мнению ФАС, действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, так как по результатам анализа экономической деятельности ведомство выявило, что тарифы «ОТЭКО-Портсервиса» экономически не обоснованны. Служба посчитала, что действия компании «ущемляют интересы потребителей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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