ФАС заподозрила ОТЭКО в завышении тарифов на перевалку угля

ФАС заподозрила ОТЭКО в завышении тарифов на перевалку угляВ случае признания компании виновной ей грозит штраф до 15% выручки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело против компании «ОТЭКО-Портсервис» – оператора крупнейшего на юге России угольного терминала в порту Тамани и принадлежащего компании ОТЭКО Мишеля Литвака. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба ведомства.
Причиной возбуждения дела стали высокие цены на перевалку угля на терминале. По мнению ФАС, действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, так как по результатам анализа экономической деятельности ведомство выявило, что тарифы «ОТЭКО-Портсервиса» экономически не обоснованны. Служба посчитала, что действия компании «ущемляют интересы потребителей».
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