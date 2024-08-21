Пострадавшие от отравления и ботулизма готовят групповой иск к «Кухне на районе»Истцы хотят взыскать компенсацию в большем размере, чем предусмотрено на досудебном этапе
Более 20 пострадавших в результате массового отравления блюдами сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») готовят коллективные иски к компании. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель юридического сервиса Destralegal, специалисты которого оказывают потерпевшим юрпомощь.
По его словам, сформирована группа потерпевших, которая хочет обратиться в суд с требованиями о компенсации морального вреда в размере от 100 000 до 2 млн руб. на человека в зависимости от тяжести выявленного заболевания и его последствий, а также потерянного дохода во время лечения и расходов на лекарства. «Кухня на районе» в досудебном порядке уже начала выплачивать отравившимся компенсации. Представитель Destralegal пояснил «Ведомостям», что общая сумма выплаченных денежных средств составила уже около 3 млн руб. Но не все пострадавшие согласны с предложенными суммами, поэтому через суд решили взыскать больший размер компенсаций. В ближайшие две недели, после завершения досудебного этапа, юристы намерены подавать первые иски в суды по всей России. Представитель ООО «Локалкитчен» не ответил на запрос.
О массовых отравлениях в России с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня 2024 г. Заболевшие ели «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». Всего от ботулизма в 11 регионах пострадали 417 человек, говорила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Двое из них умерли в Нижегородской области.
21 июля пресс-служба Минздрава сообщала, что на стационарном лечении в российских больницах остаются 11 пациентов с ботулизмом, заболевших после употребления салатов с фасолью, восемь из них в реанимации. На вопрос, сколько больных сейчас находится в стационарах, в Минздраве не ответили.
Согласно абз. 1 п. 2 ст. 7 закона «О защите прав потребителей», изготовитель обязан обеспечивать безопасность товара в течение установленного срока годности. Как указали юристы потерпевших, на всех «Салатах лобио», которые употребляли потерпевшие, в качестве производителя было указано именно ООО «Локалкитчен». Таким образом, требования о компенсации морального вреда и убытков будут предъявлены именно к этой организации.
Подача коллективных исков предполагает, что истцы имеют одинаковые требования и претензии к ответчику, а размер их требований относительно невелик, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его словам, в данной ситуации очевидно, что и характер ущерба (моральный и физический), и размер требований у истцов существенно разнятся. При этом, отметил эксперт, размер требований, не заявленных, а именно подлежащих удовлетворению, равно как и сами шансы на их удовлетворение принципиально разные. Горбунов считает, что шансы на победу зависят от требований, подтвержденных документами. «На практике обычно суды существенно снижают размер требований, подлежащих удовлетворению, обычно это символические суммы, которые в лучшем случае покрывают расходы истца, связанные с судом», – сказал юрист о взыскании в таких случаях морального вреда.
Когда подобные кейсы случаются в других странах, то обычно истцы получают компенсации впечатляющих размеров, которые могут доходить до $1 млн, указала юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова. В России, продолжает она, к сожалению, практика несколько другая. В данном случае размер компенсации будет складываться из суммы, потраченной на лечение, и компенсации морального вреда. Волкова считает, что конкретно в случае с «Кухней на районе» надежда на благоприятный исход все-таки есть из-за резонансности дела.
По уголовному делу о массовом заражении ботулизмом были задержаны директор компании «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества фирмы Елена Машкова, коммерческий директор ООО «Савон-К» Владимир Шин и повар этого предприятия Карим Норматов. Троих суд отправил под домашний арест, повар арестован до 15 августа.
Расследованием занимается Следственный комитет России (СКР). Как сообщала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в Москве, Нижегородской области и Республике Татарстан следственными органами СК России расследуются уголовные дела, возбужденные по ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по фактам пищевого отравления людей. «Ведомости» направили запрос в СКР.