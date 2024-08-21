Пострадавшие от отравления и ботулизма готовят групповой иск к «Кухне на районе»

По его словам, сформирована группа потерпевших, которая хочет обратиться в суд с требованиями о компенсации морального вреда в размере от 100 000 до 2 млн руб. на человека в зависимости от тяжести выявленного заболевания и его последствий, а также потерянного дохода во время лечения и расходов на лекарства. «Кухня на районе» в досудебном порядке уже начала выплачивать отравившимся компенсации. Представитель Destralegal пояснил «Ведомостям», что общая сумма выплаченных денежных средств составила уже около 3 млн руб. Но не все пострадавшие согласны с предложенными суммами, поэтому через суд решили взыскать больший размер компенсаций. В ближайшие две недели, после завершения досудебного этапа, юристы намерены подавать первые иски в суды по всей России. Представитель ООО «Локалкитчен» не ответил на запрос.