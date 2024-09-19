Представитель Бакальчука заявил о его задержании в Москве

Представитель Бакальчука заявил о его задержании в МосквеЕму предъявлены обвинения в убийстве и покушении на сотрудника правоохранительных органов
Владиславу Бакальчуку – мужу Татьяны Бакальчук и владельцу 1% акций Wildberries – были предъявлены обвинения после стрельбы у офиса Wildberries, в результате которой погибли два человека. Об этом «Ведомостям» сообщил его представитель.
Бакальчуку было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 УК РФ (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 УК РФ (самоуправство). Он задержан на 48 часов.
По словам представителя бизнесмена, адвокаты передали следствию все документы, подтверждающие, что 18 сентября в 12:00 в офисе Wildberries должна была состояться встреча с участием Бакальчука, юристов и представителей «ВБ девелопмент».
Расследованием уголовного дела занимается столичное управление Следственного комитета, сказал собеседник «Ведомостей». Как ожидается, с ходатайством об избрании меры пресечения следствие обратится в Замоскворецкий суд Москвы в течение 48 часов с момента задержания Бакальчука. Если его вина будет доказана в суде по существу, Бакальчуку грозит наказание до пожизненного лишения свободы.
«Информация, распространяемая пресс-службой Wildberries, не соответствует действительности, и ни один из фактов, озвученных ими, не подтвержден документально. Руководство РВБ лицемерно записывает ролики о гибели людей вместо ответов на вопросы о криминальном прошлом своих охранников», – заявил представитель бизнесмена.
18 сентября в Москве произошла попытка рейдерского захвата офисов Wildberries, заявила Татьяна Бакальчук. Двое охранников погибли при стрельбе в офисе, расположенном в бизнес-центре «Романов двор» в центре столицы. Одно из опубликованных видео демонстрирует, как перед началом стрельбы один из участников инцидента разбивает окно для прохода в здание. Бакальчук обвинила в произошедшем сооснователя маркетплейса, своего супруга Владислава Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной.
Сам Бакальчук заявил о попытке нападения на него и команду, когда они якобы приехали в офис маркетплейса «на переговоры по остановке строительства складов». В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что встреч с Бакальчуком и его представителями в офисах компании запланировано не было.
Wildberries сообщил об объединении с ГК Russ для создания цифровой торговой платформы в июне. В следующем месяце они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». После этого Владислав заявил о якобы неправомерном переводе активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Татьяна пояснила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, супруг из-за небольшой доли в компании (1%) не принимал управленческих решений. В конце июля Бакальчук подала на развод.