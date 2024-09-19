Представитель Бакальчука заявил о его задержании в Москве

Wildberries сообщил об объединении с ГК Russ для создания цифровой торговой платформы в июне. В следующем месяце они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». После этого Владислав заявил о якобы неправомерном переводе активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Татьяна пояснила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, супруг из-за небольшой доли в компании (1%) не принимал управленческих решений. В конце июля Бакальчук подала на развод.