Оптовые цены на бензин в России начали снижаться

Запрет был введен с 1 марта 2024 г. сроком на полгода. Но уже спустя два месяца правительство разрешило экспортировать бензин с 20 мая по конец июня, а затем аналогичное решение было принято для поставок в июле. В августе ограничение вновь вступило в силу. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин объяснял возобновление действия запрета рисками возникновения дефицита топлива во время сезона проведения плановых ремонтов на НПЗ. В середине августа запрет был продлен правительством на период с 1 сентября до конца года.