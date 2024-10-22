Оптовые цены на бензин в России начали снижаться

Оптовые цены на бензин в России начали снижатьсяТакая тенденция сохранится до конца года и притормозит подорожание топлива на АЗС
Оптовые цены на бензин в России в октябре перешли к снижению. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
Стоимость 1 т бензина АИ-92 в европейской части России (наиболее ликвидный биржевой индекс) по итогам торгов 22 октября опустилась до минимума за месяц и составила 59 356 руб. Котировка снижается третью торговую сессию подряд (c 17 октября), за это время эта марка подешевела на 2%. С локального максимума в 62 487 руб./т, установленного на торгах 6 сентября, бензин АИ-92 подешевел на 5%.
Биржевая стоимость АИ-95 также снижается. По итогам торгов 22 октября оптовая цена бензина этой марки в европейской части страны составила 63 521 руб./т, следует из данных СПбМТСБ. Это минимальный уровень с июня этого года. С 17 октября снижение также составило 2%, а с месячного максимума в 73 864 руб./т (установлен на торгах 5 сентября) – 14%.
Стоимость дизельного топлива на бирже пока демонстрирует незначительное снижение. Летний дизель с начала октября подешевел на 0,6% до 60 600 руб./т, межсезонный – на 0,2% до 60 913 руб./т. Цена на зимнее дизтопливо с начала текущего месяца сократилась на 3%, но в последнюю неделю почти не меняется.
Как писали «Ведомости», в сентябре этого года биржевая цена на бензин АИ-92 в России достигла максимума с осени 2023 г., а стоимость АИ-95 – максимума с лета этого года. Цены росли, несмотря на предпринимаемые правительством меры по стабилизации топливного рынка (см. публикацию от 4 сентября).
В частности, с 1 августа в России вновь вступило в силу эмбарго на экспорт бензина. Ограничение не распространяется только на отгрузки в рамках межправсоглашений и на гуманитарные поставки.
Запрет был введен с 1 марта 2024 г. сроком на полгода. Но уже спустя два месяца правительство разрешило экспортировать бензин с 20 мая по конец июня, а затем аналогичное решение было принято для поставок в июле. В августе ограничение вновь вступило в силу. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин объяснял возобновление действия запрета рисками возникновения дефицита топлива во время сезона проведения плановых ремонтов на НПЗ. В середине августа запрет был продлен правительством на период с 1 сентября до конца года.
Тенденция снижения биржевых цен на бензин сохранится в ближайшие месяцы, прогнозирует руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов. По его словам, на них будут давить в том числе сезонное снижение спроса, завершение плановых и внеплановых ремонтов на большинстве крупных НПЗ и запрет на экспорт бензина. Кроме того, постепенно нормализуется ситуация с отгрузкой товарных нефтепродуктов с НПЗ на железную дорогу, добавляет эксперт.
Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин связывает текущее снижение оптовых цен со стремлением нефтяных компаний добиться ценовой стабилизации в рознице и отмены запрета на экспорт бензина. Он напоминает, что на СПбМТСБ сейчас продается до 20–25% всего производимого в России бензина. Норматив для НПЗ по минимальному объему торгов на бирже составляет 15% от объема выпуска бензина и 16% – дизеля.
Стоимость моторного топлива на АЗС пока умеренно растет, лишь немного опережая инфляцию. По данным Росстата, в рознице за неделю с 7 по 14 октября (последние доступные данные) литр бензина АИ-92, АИ-95 и дизтоплива в среднем подорожал на 0,1% до 53,61 руб., 58,88 руб. и 67,09 руб. соответственно. C начала года стоимость бензина АИ-92 на автозаправках выросла на 6,6%, АИ-95 подорожал на 7,2%, дизтопливо – на 3,6%. Инфляция в стране с начала года, по данным Росстата на 14 октября, составляет 6,06%.
По оценке аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, до конца года цены на бензин на бирже могут снизиться еще на 10–15%. Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Миронюк обращает внимание, что оптовые цены на внебиржевом рынке пока сокращаются не так существенно. Поэтому, по его мнению, нужно говорить не о снижении цен, а, скорее, о стабилизации.
Системных факторов для возобновления роста цен на топливо пока нет, считает Котов. По словам Кауфмана, цены в опте могут вновь начать расти в случае более раннего снятия ограничений на экспорт бензина или новых аварий на НПЗ. Терешкин считает, что нефтяники будут сдерживать цены на бензин и дизель до конца этого года, но в начале 2025 г. на фоне отмены эмбарго на экспорт и ежегодной индексации акцизов может произойти новый скачок стоимости.
Топливо на АЗС продолжит медленно расти вслед за инфляцией, считает Котов. За счет снижения оптовых цен АЗС вернулись к «относительно нормальному» уровню прибыли, считает он. Кауфман ожидает замедления роста цен в рознице на фоне нормализации ситуации на оптовом рынке. Миронюк не ожидает существенного изменения динамики цен на АЗС.
«Ведомости» направили запрос в Минэнерго.