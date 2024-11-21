Трое из пяти селлеров маркетплейсов жалуются на «потребительский экстремизм»Отдельно продавцы отмечают убытки, полученные из-за «организованных банд юристов»
Больше половины (62%) опрошенных продавцов на маркетплейсах сталкивались с «потребительским экстремизмом» в 2024 г. Об этом свидетельствуют результаты опроса (есть у «Ведомостей») селлеров, проведенного Федеральным обществом сетевой торговли (ФОСТ, объединяет селлеров и владельцев пунктов выдачи заказов; ПВЗ). Всего организация опросила 4624 предпринимателя в возрасте от 27 лет, ведущих бизнес на российских маркетплейсах Wildberries, Ozon и «Яндекс маркет» и др.
Потребительским экстремизмом называют действия покупателей или их объединений с целью получить выгоду и доход, манипулируя законодательством о правах потребителей в корыстных целях.
Вы видите 7% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам