«Русал» сократит выпуск алюминия на 250 000 тонн

«Русал» сократит выпуск алюминия на 250 000 тоннРешение принято на фоне резкого повышения цен на глинозем
Сокращение производства алюминия на 250 000 т станет первым этапом программы оптимизации мощностей «Русала». Об этом сообщила пресс-служба компании.
Решение было принято на фоне резкого повышения цен на глинозем и высокой вероятности сохранения неблагоприятной макроэкономической ситуации. Компания уточнила, что сейчас «Русал» вынужден приобретать около трети необходимого глинозема на международных рынках по биржевой стоимости, что негативно сказывается на рентабельности производства. С начала 2024 г. цена на глинозем увеличилась практически вдвое, превысив отметку в $700 за тонну. В результате доля затрат на глинозем в себестоимости алюминия превышает 50%, тогда как обычно она составляла 30-35%.
Увеличение стоимости глинозема не компенсируется соответствующим повышением цен на алюминий ввиду ослабленной макроэкономики и избытка предложения металла на рынке. Замедление экономического роста и ужесточение денежно-кредитной политики привели к сокращению объемов производства в основных секторах потребления алюминия, таких как строительство и автомобилестроение, что вызвало падение спроса на основные металлы.
Компания заверила, что оптимизация производственных процессов не повлияет на социальные обязательства: «Русал» полностью сохранит рабочие места на всех своих предприятиях и продолжит реализацию социальных программ.
«Русал» является крупнейшим в России производителем алюминия и единственным – первичного алюминия. Большую часть металла компания отправляет на экспорт. В 2023 г. «Русал» произвел 3,85 млн т алюминия, что на 0,3% больше, чем годом ранее, следует из финансовой отчетности компании. Объем реализации первичного алюминия и сплавов в прошлом году составил 4,15 млн т (+7%), средняя стоимость реализации – $2439/т при себестоимости производства $2173/т.
Выручка компании по МСФО в прошлом году снизилась на 13% к 2023 г. до $12,2 млрд, чистая прибыль – в 6,4 раза до $282 млн. Скорректированный показатель EBITDA упал в 2,6 раза до $786 млн. Доля Азии в выручке «Русала» от продаж алюминия в 2023 г. выросла с 31% в 2022 г. до рекордных 53%. Продажи металла в этом регионе принесли компании в общей сложности $7,3 млрд. Доля европейского рынка сократилась с 47% до 25%. Выручка от продаж в Европе составила $3,5 млрд. Доля стран СНГ увеличилась с 8% до 11%, а продажи на этом рынке достигли $1,5 млрд.