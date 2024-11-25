«Русал» сократит выпуск алюминия на 250 000 тонн

Выручка компании по МСФО в прошлом году снизилась на 13% к 2023 г. до $12,2 млрд, чистая прибыль – в 6,4 раза до $282 млн. Скорректированный показатель EBITDA упал в 2,6 раза до $786 млн. Доля Азии в выручке «Русала» от продаж алюминия в 2023 г. выросла с 31% в 2022 г. до рекордных 53%. Продажи металла в этом регионе принесли компании в общей сложности $7,3 млрд. Доля европейского рынка сократилась с 47% до 25%. Выручка от продаж в Европе составила $3,5 млрд. Доля стран СНГ увеличилась с 8% до 11%, а продажи на этом рынке достигли $1,5 млрд.