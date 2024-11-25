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«Русал» сократит выпуск алюминия на 250 000 тонн

Решение принято на фоне резкого повышения цен на глинозем
Дарья Снегова
Андрей Гордеев / Ведомости

Сокращение производства алюминия на 250 000 т станет первым этапом программы оптимизации мощностей «Русала». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Решение было принято на фоне резкого повышения цен на глинозем и высокой вероятности сохранения неблагоприятной макроэкономической ситуации. Компания уточнила, что сейчас «Русал» вынужден приобретать около трети необходимого глинозема на международных рынках по биржевой стоимости, что негативно сказывается на рентабельности производства. С начала 2024 г. цена на глинозем увеличилась практически вдвое, превысив отметку в $700 за тонну. В результате доля затрат на глинозем в себестоимости алюминия превышает 50%, тогда как обычно она составляла 30-35%.

Увеличение стоимости глинозема не компенсируется соответствующим повышением цен на алюминий ввиду ослабленной макроэкономики и избытка предложения металла на рынке. Замедление экономического роста и ужесточение денежно-кредитной политики привели к сокращению объемов производства в основных секторах потребления алюминия, таких как строительство и автомобилестроение, что вызвало падение спроса на основные металлы.

Компания заверила, что оптимизация производственных процессов не повлияет на социальные обязательства: «Русал» полностью сохранит рабочие места на всех своих предприятиях и продолжит реализацию социальных программ.

«Русал» является крупнейшим в России производителем алюминия и единственным – первичного алюминия. Большую часть металла компания отправляет на экспорт. В 2023 г. «Русал» произвел 3,85 млн т алюминия, что на 0,3% больше, чем годом ранее, следует из финансовой отчетности компании. Объем реализации первичного алюминия и сплавов в прошлом году составил 4,15 млн т (+7%), средняя стоимость реализации – $2439/т при себестоимости производства $2173/т.

Выручка компании по МСФО в прошлом году снизилась на 13% к 2023 г. до $12,2 млрд, чистая прибыль – в 6,4 раза до $282 млн. Скорректированный показатель EBITDA упал в 2,6 раза до $786 млн. Доля Азии в выручке «Русала» от продаж алюминия в 2023 г. выросла с 31% в 2022 г. до рекордных 53%. Продажи металла в этом регионе принесли компании в общей сложности $7,3 млрд. Доля европейского рынка сократилась с 47% до 25%. Выручка от продаж в Европе составила $3,5 млрд. Доля стран СНГ увеличилась с 8% до 11%, а продажи на этом рынке достигли $1,5 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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