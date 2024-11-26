«Санофи Россия» оспорила закупку аналога импортного препарата от муковисцидоза

Партнер юрфирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов полагает, что МИК могла обратиться в подкомиссию по вопросам использования изобретений за получением принудительной лицензии на оставшиеся два патента. Он также напоминает, что ФАС ранее уже отменяла аукционы по закупке препарата против муковисцидоза как раз со ссылкой на наличие аналога на рынке. Напомним, что летом 2024 г. в торгах победила «Санофи Россия» с оригинальной «Трикафтой», но по трем аукционам из пяти ФАС не согласовала заключение контрактов. Эти решения службы «Санофи Россия» оспаривает в суде.