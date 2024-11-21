Продажи успокоительных БАДов упали до минимума за пять лет

Продажи успокоительных БАДов упали до минимума за пять летЭто связано с переходом россиян на антидепрессанты
Российские аптечные сети в январе – сентябре 2024 г. продали 17,7 млн упаковок биологически активных добавок (БАД) от стресса, следует из отчета аналитической компании DSM Group, с которым ознакомились «Ведомости». Это самый низкий показатель продаж как минимум с 2019 г., данные за более ранние периоды в исследовании не приводятся.
Для сравнения: за девять месяцев 2023 и 2022 гг. россияне приобрели по 18,9 млн пачек таких средств, а в 2021 и 2020 гг. – 20,4 млн и 21 млн упаковок соответственно. В 2019 г. продажи находились на уровне 18,4 млн пачек.
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