Продажи успокоительных БАДов упали до минимума за пять лет

Российские аптечные сети в январе – сентябре 2024 г. продали 17,7 млн упаковок биологически активных добавок (БАД) от стресса, следует из отчета аналитической компании DSM Group, с которым ознакомились «Ведомости». Это самый низкий показатель продаж как минимум с 2019 г., данные за более ранние периоды в исследовании не приводятся.