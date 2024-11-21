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Продажи успокоительных БАДов упали до минимума за пять лет

Это связано с переходом россиян на антидепрессанты
Анастасия Ковалева
Денис Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Российские аптечные сети в январе – сентябре 2024 г. продали 17,7 млн упаковок биологически активных добавок (БАД) от стресса, следует из отчета аналитической компании DSM Group, с которым ознакомились «Ведомости». Это самый низкий показатель продаж как минимум с 2019 г., данные за более ранние периоды в исследовании не приводятся.

Для сравнения: за девять месяцев 2023 и 2022 гг. россияне приобрели по 18,9 млн пачек таких средств, а в 2021 и 2020 гг. – 20,4 млн и 21 млн упаковок соответственно. В 2019 г. продажи находились на уровне 18,4 млн пачек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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