Gedeon Richter начала поставки дженерика «Ксарелто» от сердечных заболеваний

Gedeon Richter начала поставки дженерика «Ксарелто» от сердечных заболеванийПродажи оригинального препарата от Bayer на российском рынке в этом году превысили 22 млрд рублей
Венгерская фармкомпания Gedeon Richter в декабре начала поставлять в Россию дженерик одного из самых продаваемых препаратов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Международное непатентованное наименование лекарства – ривароксабан (по названию действующего вещества). Оригинальный препарат «Ксарелто» производит немецкая Bayer.
Препарат венгерского производителя, изготовленный из ривароксабана, будет продаваться в России под брендом «Рикулатрон», уточнил собеседник. Планируемый объем поставок представитель Gedeon Richter не назвал.
«Ксарелто» был зарегистрирован в РФ в 2009 г. и до 4 декабря 2024 г. защищен патентом Bayer. В пресс-службе компании сказали «Ведомостям», что после окончания действия патента намерены продолжить поставлять его для российских пациентов. Сейчас в российском госреестре лекарственных средств (ГРЛС) зарегистрировано уже около 20 аналогов этого лекарства от российских и зарубежных компаний.
«Ксарелто» относится к группе антикоагулянтов (антитромботические препараты) прямого действия. Его применяют для профилактики инсульта, инфаркта миокарда и смерти вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, а также острой ишемии конечностей. Его часто назначают в рамках комплексного лечения коронавирусной инфекции.
Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). С 2019 г. он занимает лидирующие позиции среди самых продаваемых брендов лекарств в российских аптеках, следует из данных DSM Group. По информации исследовательской компании, реализация оригинального препарата «Ксарелто» на российском рынке в аптеках и через госзакупки в январе – октябре 2024 г. составила 22,4 млрд руб. в денежном выражении, что на 20% превышает показатель за тот же период 2023 г.
«Ксарелто» считается одним из самых прибыльных препаратов Bayer, его реализация занимает львиную долю в выручке. В прошлом году фармкорпорация заработала на его продаже на глобальном рынке $4,1 млрд.
Заболевания сердца и сосудов остаются лидерами в списке главных причин смертности как в России, так и во всем мире, отмечает операционный директор «Гедеон Рихтер фарма» (подразделение Gedeon Richter) Елена Пархонина. По ее словам, возраст – один из главных факторов риска. Согласно данным исследований, за 13 лет жизни распространенность фибрилляции предсердий (нарушение сердечного ритма) возрастает более чем в 2,5 раза: с 1,6% в возрасте 45-69 лет до 4,2% в возрасте 55-84 года, констатирует она. При этом абсолютное большинство таких пациентов – более 93%, – по словам Пархониной, нуждаются в обязательной пожизненной антикоагулянтной терапии. Поэтому потребность в такого рода лекарственных препаратах, по ее словам, будет расти.
Продажи оригинального «Ксарелто» в России «на протяжении долгих лет» составляли порядка 25-27 млрд руб. в год в ценах дистрибуторов, отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Неудивительно, что после прекращения действия патента Bayer выйти на этот рынок хотят и другие производители, отмечает он. «К тому же, дженерики только начали появляться на рынке, и о каких-то явных лидерах в замещении оригинального продукта пока говорить рано», – добавляет эксперт. «Технически и организационно» все компании выходят на рынок примерно одновременно, обращает внимание Беспалов.
Он отмечает, что даже если поделить российский рынок, который занимал препарат «Ксарелто», между 20 игроками, каждому достанется «приличный кусок». Доля дженерика от Gedeon Richter может составить 10-15% рынка, или 2,5-3,5 млрд руб. в год, рассуждает Беспалов. У компании огромная лояльная аудитория потребителей и собственный завод в России, поясняет он.
Gedeon Richter была основана в 1901 г. в Венгрии. Сейчас компания присутствует в 50 странах мира, в т. ч. Китае, Австралии, Латинской Америке. Выручка компании за 9 месяцев 2024 г. увеличилась на 5,7% к тому же периоду прошлого года до 636 млрд венгерских форинтов (1,5 млрд евро по текущему курсу), чистая прибыль – на 42% до 176 млрд венгерских форинтов (424 млн евро), следует из ее финотчетности. К концу 2023 г. рыночная капитализация компании составляла 4,3 млрд евро, консолидированные продажи – 2,1 млрд евро. В ассортимент производителя входят препараты для женского здоровья, от заболеваний центральной нервной системы и сердечно-сосудистые препараты.