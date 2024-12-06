Gedeon Richter начала поставки дженерика «Ксарелто» от сердечных заболеваний

Заболевания сердца и сосудов остаются лидерами в списке главных причин смертности как в России, так и во всем мире, отмечает операционный директор «Гедеон Рихтер фарма» (подразделение Gedeon Richter) Елена Пархонина. По ее словам, возраст – один из главных факторов риска. Согласно данным исследований, за 13 лет жизни распространенность фибрилляции предсердий (нарушение сердечного ритма) возрастает более чем в 2,5 раза: с 1,6% в возрасте 45-69 лет до 4,2% в возрасте 55-84 года, констатирует она. При этом абсолютное большинство таких пациентов – более 93%, – по словам Пархониной, нуждаются в обязательной пожизненной антикоагулянтной терапии. Поэтому потребность в такого рода лекарственных препаратах, по ее словам, будет расти.