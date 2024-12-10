«Полюс» снизит инвестиции в Сухой Лог

«Полюс» снизит инвестиции в Сухой ЛогПроизводственная мощность проекта при этом будет чуть выше заявленной ранее
Капитальные затраты на проект освоения крупнейшего золоторудного месторождения в России Сухой Лог составят $6 млрд (596,4 млрд руб. по текущему курсу). Об этом говорится в презентации оператора этого проекта – компании «Полюс» от 10 декабря. Финансирование будет осуществляться за счет собственных и заемных средств, рассматривается субсидирование ставки под привлеченное долговое финансирование, уточняет «Полюс».
После ухода из РФ международных инжиниринговых компаний и производителей оборудования в 2022 г. «Полюс» занялся реинжинирингом проекта силами собственного проектного института и подобрал альтернативных поставщиков оборудования для золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ), отмечается в презентации. В результате мощность новой ЗИФ Сухого Лога составит 34 млн т руды, что позволит выпускать 2,3–2,8 млн унций золота в год. Фабрика будет состоять из двух линий в едином корпусе, первая будет запущена в 2028 г., вторая – в 2029 г.
Предыдущая оценка инвестиций в проект от 2021 г. была более чем на четверть выше и составляла почти 820 млрд руб. ($8,25 млрд по текущему курсу), следует из материалов «Полюса», которые есть у «Ведомостей». Большую часть из них (372 млрд руб.) предполагалось направить на разработку месторождения. Строительство первой очереди ЗИФ оценивалось в 309 млрд руб., второй – в 139 млрд руб. При этом срок запуск первой очереди планировался, как и сейчас, на 2028 г., а второй – на 2030 г. Совокупная производственная мощность обеих очередей тогда оценивалась в 30 млн т руды в год.
В том же году занимавший на тот момент пост гендиректора «Полюса» Павел Грачев предварительно оценивал объем капзатрат в освоение Сухого Лога (без строительства фабрики) в $3,3 млрд. Это 328 млрд руб. по текущему курсу. Он допускал рост затрат на проект по мере его развития.
Сейчас «Полюс» занимается организацией инфраструктуры для проекта – сооружением объектов энергообеспечения, склада горюче-смазочных материалов, хвостохранилища, ремонтом дорог и проч., следует из презентации компании. В этом году, по данным компании, для отработки технологии была запущена опытно-промышленная переработка руды Сухого Лога на Вернинской ЗИФ. Эта фабрика находится близко к месторождению, а технология обогащения схожа с той, что будет использоваться на собственной ЗИФ Сухого Лога. К октябрю из руды с этого месторождения произвели одну тонну золота.
«Полюс» ожидает, что после запуска производства на Сухом Логе, Чертовом Корыте и Чульбаткане к 2030 г. вдвое увеличит выпуск золота до 6 млн унций в год и выйдет по этому показателю с четвертого на второе место в мире. Принятие инвестиционного решения по месторождениям Чульбаткан и Чертово Корыто ожидается в 2025 г., сообщила компания. Объем производства на них составит 600 000–700 000 унций золота в год.
Месторождение Сухой Лог расположено в Бодайбинском районе Иркутской области. Его балансовые запасы составляют 43,5 млн унций золота, ресурсные – 81 млн унций. На его долю приходится 28% всех золотых запасов России. Лицензию на месторождение совместное предприятие «Полюса» и «Ростеха» приобрело в конце 2017 г. за 9,4 млрд руб. Позже золотодобывающая компания выкупила долю «Ростеха».
Аналитик ИК “Велес капитал” Василий Данилов считает, что в условиях геополитической нестабильности, санкционного давления и глобальной инфляции “Полюс” может столкнуться с дополнительными расходами, что приведет к росту бюджета проекта. После запуска Сухого Лога, мощность которого составит 2,3 млн унций золота в год, годовой объем производства компании увеличится в 1,8 раза по сравнению с показателями 2024 г., отмечает он.
Изначально, после приобретения месторождения в 2017 г., капзатраты на проект оценивались в $2–2,5 млрд, с годовым выпуском золота на уровне 1,6–1,7 млн унций, напоминает аналитик “Финама” Алексей Калачев. При выходе Сухого Лога на полную мощность “Полюс” сможет существенно увеличить годовой объем добычи, который сейчас составляет 2,7 млн унций, даже с учетом снижения производства на других активах, полагает эксперт.
По итогам первого полугодия 2024 г. выручка «Полюса» выросла на 16% в годовом выражении до $2,7 млрд за счет роста средней цены реализации золота, говорится в финотчете компании по МСФО. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 20% до $2 млрд. Чистая прибыль увеличилась в 2,8 раза и составила $1,5 млрд. Объем капзатрат «Полюса» за отчетный период не изменился по сравнению с первым полугодием 2023 г. и составил $1,5–1,7 млрд. Добыча за отчетный период выросла на 5% до 1400 унций.