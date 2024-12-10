«Полюс» снизит инвестиции в Сухой Лог

Предыдущая оценка инвестиций в проект от 2021 г. была более чем на четверть выше и составляла почти 820 млрд руб. ($8,25 млрд по текущему курсу), следует из материалов «Полюса», которые есть у «Ведомостей». Большую часть из них (372 млрд руб.) предполагалось направить на разработку месторождения. Строительство первой очереди ЗИФ оценивалось в 309 млрд руб., второй – в 139 млрд руб. При этом срок запуск первой очереди планировался, как и сейчас, на 2028 г., а второй – на 2030 г. Совокупная производственная мощность обеих очередей тогда оценивалась в 30 млн т руды в год.