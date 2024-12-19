«Роснефть» обогнала Сбербанк по капитализации, став самой дорогой компанией в РФ

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов отмечает, что рост котировок акций «Роснефти» – не результат каких-либо одномоментных событий, а итог долгосрочной деятельности компании по укреплению ее производственных и финансовых позиций». Ключевым позитивным фактором для роста стоимости акций, по его мнению, является политика компании по снижению операционных издержек. По словам Андрианова, благодаря этому «Роснефть», несмотря на ограничения в рамках соглашения ОПЕК+ и рост налоговой нагрузки, сохранила на достойном уровне ключевые финансовые показатели по итогам девяти месяцев 2024 г.