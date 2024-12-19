«Роснефть» обогнала Сбербанк по капитализации, став самой дорогой компанией в РФ

«Роснефть» обогнала Сбербанк по капитализации, став самой дорогой компанией в РФАналитики ожидают существенного роста стоимости ее акций в 2025 году
«Роснефть» 19 декабря в ходе торгов на Московской бирже обошла Сбербанк по капитализации, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 21:05 мск, акции «Роснефти» стоили 505,1 руб. за штуку, что на 3,6% больше котировки на закрытие предыдущей торговой сессии. Обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 0,3% до 229,5 за бумагу, привилегированные – подорожали на 0,1% до 230,3 руб.
В результате капитализации «Роснефти» достигла 5,35 трлн руб., а капитализация Сбербанка составила 5,18 трлн руб. (по обыкновенным акциям – 4,95 трлн руб., по «префам» – 230 млрд руб.).
Таким образом, «Роснефть» вышла на первое место по капитализации в России. Третье место по этому показателю занимает «Лукойл», общая стоимость акций которого составляет 4,37 трлн руб. Затем следуют «Газпром нефть» – 2,57 трлн руб. и «Газпром». – 2,54 трлн руб.
Акции «Роснефти» растут с 21 ноября, когда их цена составляла 446,8 рубля за штуку. С этого момент бумаги подорожали уже почти на 13%.
Сбербанк впервые стал самой дорогой компанией России в ноябре 2016 г., тогда он обогнал по капитализации как раз «Роснефть». Затем лидеры неоднократно менялись: помимо «Роснефти» и Сбербанка первую строчку занимал «Газпром».
Аналитики Альфа-банка включили акции «Роснефти» в число бумаг-фаворитов в представленной в декабре инвестиционной стратегии банка на 2025 г., назвав компанию «единственной историей роста на российском нефтяном рынке с понятными перспективами ввода новых мощностей».
В документе отмечается, что «Роснефть» демонстрирует «выдающуюся операционную эффективность» за счет снижения удельных расходов и увеличения добычи на высокомаржинальных проектах. По оценке экспертов Альфа-банка, это позволяет компании обеспечить устойчивость рентабельности по EBITDA, которая может достичь 35% по мере восстановления цен на нефть и ввода новых проектов.
В стратегии аналитики Альфа-банка также отдельно отмечают флагманский проект «Роснефти» «Восток Ойл». «Роснефть» остается одной из наиболее привлекательных инвестиционных идей в нефтегазовом секторе на горизонте 2025 г», – говорится в документе.
По прогнозу Альфа-банка, целевая цена акций «Роснефти» на 2025 г. – 645 руб. за штуку, что на 27,7% выше их текущей стоимости. Рейтинг по акциям – «Выше рынка».
Аналитики ПСБ в конце октября в своей инвестстратегии на IV квартал 2024 г. прогнозировали рост акций «Роснефти» в течение ближайших 12 месяцев до 661 руб. за акцию (+30,9% к текущему уровню). По оценке «БКС Мир инвестиций» бумаги могут подорожать до 730 руб. за штуку (+44,5%).
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов отмечает, что рост котировок акций «Роснефти» – не результат каких-либо одномоментных событий, а итог долгосрочной деятельности компании по укреплению ее производственных и финансовых позиций». Ключевым позитивным фактором для роста стоимости акций, по его мнению, является политика компании по снижению операционных издержек. По словам Андрианова, благодаря этому «Роснефть», несмотря на ограничения в рамках соглашения ОПЕК+ и рост налоговой нагрузки, сохранила на достойном уровне ключевые финансовые показатели по итогам девяти месяцев 2024 г.
Другая важная причина для роста котировок – наличие долгосрочных планов развития, считает эксперт. В первую очередь, это реализация проекта «Восток Ойл», первая отгрузка сырья с которого ожидается в 2026 г., поясняет Андрианов. Ни у одной другой российской компании нет таких масштабных производственных планов, обращает внимание он. По мнению Андрианова, «Роснефть» имеет наилучшие перспективы роста котировок в отечественном нефтегазовом секторе.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в числе причин роста котировок акций «Роснефти» также называет стабильные финансовые результаты компании, предсказуемую дивидендную политику и прозрачную бизнес-модель.
Главный стратег инвесткомпании «Вектор капитал» Максим Худалов добавляет, что рост котировок также связан с ожидания высокой стоимости нефти в 2025 г.
Он поясняет, что инфляционные ожидания Федеральной резервной системы (ФРС) США «остаются на высоком уровне», что будет означать рост стоимости нефти. С учетом ослабления рубля к доллару это должно значимо повысить EBITDA компании.
Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников, в свою очередь отмечает, что акции «Роснефти» фундаментально недооценены. Он допускает рост котировок до 650-750 руб. за акцию, то есть на 28,6-48,5%. По оценке Суверова, потенциал роста котировок составляет 20-30%.