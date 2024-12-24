Продавцы пожаловались на высокие комиссии маркетплейсов и стоимость рекламы

Продавцы пожаловались на высокие комиссии маркетплейсов и стоимость рекламыСогласно опросу, это главные факторы, ограничивающие развитие e-commerce
Почти половина (46%) селлеров считают высокие комиссии маркетплейсов основным фактором, сдерживающим развитие бизнеса. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитической компании Data Insight «Селлеры на маркетплейсах: факторы, ограничивающие работу на площадках, и страхование рисков». Аналитики опросили 797 российских продавцов, торгующих на крупнейших маркетплейсах Wildberries и Ozon не менее трех месяцев с ежемесячным оборотом от 300 000 руб.
Представитель Wildberries пояснил «Ведомостям», что размер комиссии на платформе зависит от разных факторов и может иметь разнонаправленную динамику. В зависимости от категории и модели продаж размер комиссии может начинаться от 0,5% от цены продавца (при доставке силами самого селлера) или от 6,5% по модели «Продажа со склада Wildberries», где маркетплейс берет логистические услуги на себя.