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Продавцы пожаловались на высокие комиссии маркетплейсов и стоимость рекламы

Согласно опросу, это главные факторы, ограничивающие развитие e-commerce
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Почти половина (46%) селлеров считают высокие комиссии маркетплейсов основным фактором, сдерживающим развитие бизнеса. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитической компании Data Insight «Селлеры на маркетплейсах: факторы, ограничивающие работу на площадках, и страхование рисков». Аналитики опросили 797 российских продавцов, торгующих на крупнейших маркетплейсах Wildberries и Ozon не менее трех месяцев с ежемесячным оборотом от 300 000 руб.

Представитель Wildberries пояснил «Ведомостям», что размер комиссии на платформе зависит от разных факторов и может иметь разнонаправленную динамику. В зависимости от категории и модели продаж размер комиссии может начинаться от 0,5% от цены продавца (при доставке силами самого селлера) или от 6,5% по модели «Продажа со склада Wildberries», где маркетплейс берет логистические услуги на себя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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