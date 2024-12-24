Продавцы пожаловались на высокие комиссии маркетплейсов и стоимость рекламы

Представитель Wildberries пояснил «Ведомостям», что размер комиссии на платформе зависит от разных факторов и может иметь разнонаправленную динамику. В зависимости от категории и модели продаж размер комиссии может начинаться от 0,5% от цены продавца (при доставке силами самого селлера) или от 6,5% по модели «Продажа со склада Wildberries», где маркетплейс берет логистические услуги на себя.