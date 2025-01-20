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Российский бизнес стал чаще летать за рубеж в 2024 году

Это связано с новыми бизнес-контактами и обновленной логистикой
Денис Кузнецов
Стыковочные рейсы больше не являются ограничивающим фактором для бизнес-путешествий, так как появились маршруты, позволяющие добраться в любую точку мира
Стыковочные рейсы больше не являются ограничивающим фактором для бизнес-путешествий, так как появились маршруты, позволяющие добраться в любую точку мира / Андрей Гордеев / Ведомости

Количество командировок российского бизнеса в 2024 г. в зарубежные страны выросло на 13% по сравнению с прошлым годом, рассказала «Ведомостям» Юлия Липатова, управляющий директор группы компаний «Аэроклуб», занимающейся организацией деловых поездок и корпоративных мероприятий. Абсолютные цифры она не привела.

У опрошенных «Ведомостями» агрегаторов количество зарубежных поездок с деловой целью выросло более чем в 1,5 раза год к году. В «OneTwoTrip для бизнеса» число авиабронирований по зарубежным направлениям среди бизнес-путешественников в 2024 г. увеличилось на 50% по сравнению с 2023 г., в «Авиасейлс для бизнеса» – на 75%, в Ozon Travel – на 43%, говорят их представители (абсолютные цифры собеседники также не привели). Сервис «Ракета» организовал на 60% больше командировок за рубеж, чем годом ранее, говорит директор по маркетингу и коммуникациям компании Дарья Зубрицкая. В Trivio, специализирующемся на организации командировок, отмечают рост зарубежных поездок бизнеса год к году на 105%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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