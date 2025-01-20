Российский бизнес стал чаще летать за рубеж в 2024 году

У опрошенных «Ведомостями» агрегаторов количество зарубежных поездок с деловой целью выросло более чем в 1,5 раза год к году. В «OneTwoTrip для бизнеса» число авиабронирований по зарубежным направлениям среди бизнес-путешественников в 2024 г. увеличилось на 50% по сравнению с 2023 г., в «Авиасейлс для бизнеса» – на 75%, в Ozon Travel – на 43%, говорят их представители (абсолютные цифры собеседники также не привели). Сервис «Ракета» организовал на 60% больше командировок за рубеж, чем годом ранее, говорит директор по маркетингу и коммуникациям компании Дарья Зубрицкая. В Trivio, специализирующемся на организации командировок, отмечают рост зарубежных поездок бизнеса год к году на 105%.