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Российский совладелец Strabag отсудил почти 200 млрд рублей у Райффайзенбанка

«Распериа» обратилась в суд после срыва сделки по продаже акций строительного концерна
Артем Кульша
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

МКАО «Распериа трейдинг лимитед», которое является совладельцем австрийского строительного концерна Strabag, отсудила 195 млрд руб. у российского Райффайзенбанка, Strabag и восьми его иностранных акционеров. 20 января Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск «Распериа». Об этом «Ведомостям» сообщили адвокат «Распериа» и партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук (представляет Райффайзенбанк в суде).

В декабре 2023 г. австрийская группа RBI объявила, что принадлежащий ей Райффайзенбанк за 1,5 млрд евро купит 24,1% замороженных акций Strabag у «Распериа», принадлежавшей на тот момент российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. В апреле 2024 г. Strabag сообщила, что Дерипаска уведомил компанию о передаче «Распериа» в пользу отечественного АО «Илиадис». А в мае RBI отказался от покупки доли в Strabag «в целях предосторожности». 16 декабря 2024 г. Strabag объявила о получении уведомления «Илиадиса» о том, что тот передал акции «Распериа» обратно ее бывшей материнской компании – российскому «Валтура холдингз лимитед» (ее владельцы не раскрываются).

Российская «Распериа» посчитала, что ей причинен вред и просила взыскать с зарубежных ответчиков около 2 млрд евро, составляющих уставный капитал Strabag, невыплаченные дивиденды и проценты, писали «Ведомости». Но взыскание по этим требованиям компания просила обратить на денежные средства Райффайзенбанка и одновременно признать право собственности банка на принадлежащие «Распериа» акции Strabag, т. е., по сути, осуществить сорванную сделку.

В качестве аргументов «Распериа» ссылалась на препятствия в реализации ее корпоративных прав в отношении Strabag (недопуск к участию в собраниях акционеров, отказ со стороны других акционеров в праве номинировать члена наблюдательного совета, невыплата дивидендов), размытие своей доли в австрийском концерне путем выкупа ее акций по обязательному предложению и проведения допэмиссии, нарушение акционерного соглашения между истцом и другими участниками Strabag, а также утрату акций.

Защита Райффайзенбанка настаивала на прекращении производства по делу: «Распериа», по сути, объявляет банк имущественной массой одного из ответчиков лишь на основании отдаленной корпоративной связи с ним, говорится в материалах дела.

Привлечение Райффайзенбанка в качестве ответчика «Распериа» мотивировала тем, что банк является имуществом «группы Raiffeisen», которое «недобросовестно скрывается ею за корпоративной структурой от российских кредиторов». К «группе Raiffeisen» истец также отнес и одного из ответчиков – австрийскую компанию RHNW. Но RHNW не является акционером RBI, не входит с ней в одну группу, не контролирует RBI или Райффайзенбанк, настаивала его защита. RHNW принадлежит австрийский банк RNW, который владеет 25% акций в RBI. Остальные бумаги этой группы распределены между еще семью австрийскими банками (​​36,17%) и находятся в свободном обращении (38,83%), подчеркивала защита Райффайзенбанка.

«Ведомости» направили запрос в Райффайзенбанк, Strabag, RBI, «Илиадис», «Распериа» и «Валтура».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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