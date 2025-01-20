Российский совладелец Strabag отсудил почти 200 млрд рублей у Райффайзенбанка

Привлечение Райффайзенбанка в качестве ответчика «Распериа» мотивировала тем, что банк является имуществом «группы Raiffeisen», которое «недобросовестно скрывается ею за корпоративной структурой от российских кредиторов». К «группе Raiffeisen» истец также отнес и одного из ответчиков – австрийскую компанию RHNW. Но RHNW не является акционером RBI, не входит с ней в одну группу, не контролирует RBI или Райффайзенбанк, настаивала его защита. RHNW принадлежит австрийский банк RNW, который владеет 25% акций в RBI. Остальные бумаги этой группы распределены между еще семью австрийскими банками (​​36,17%) и находятся в свободном обращении (38,83%), подчеркивала защита Райффайзенбанка.