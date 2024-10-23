Бывшая компания Дерипаски хочет через суд продать Райффайзенбанку долю в Strabag

Бывшая компания миллиардера Олега Дерипаски «Распериа трейдинг лимитед» через Арбитражный суд Калининградской области требует принудительно продать российскому Райффайзенбанку свою замороженную долю в австрийском строительном концерне Strabag за 1,7 млрд евро (178 млрд руб.), выяснили «Ведомости». Еще более 281 млн евро (29,5 млрд руб.) компания требует в качестве невыплаченных дивидендов и процентов за пользование чужими деньгами. «Ведомости» ознакомились с материалами дела. Ранее суть требований «Распериа» не раскрывалась, поскольку спор рассматривается в закрытом режиме.