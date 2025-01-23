Госзакупки отечественных автомобилей выросли на 9% в 2024 году

Госзакупки новых и подержанных легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей российской сборки по итогам 2024 г. выросли на 9% в количестве тендеров и на 36% в деньгах. Это следует из данных публичной части госзакупок, которые для «Ведомостей» собрала поисково-аналитическая система «Тендерплан». Анализировались конкурсы и по ФЗ-44 (структуры государственной и муниципальной власти), и по ФЗ-223 (закупки компаний с госучастием).