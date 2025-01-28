Почему возник ажиотаж по поводу дубайского шоколада

По данным сервиса аналитики маркетплейсов Mpstats, на Wildberries в октябре прошлого года было продано 4403 штуки дубайского шоколада на 8 млн руб. К декабрю продажи увеличились почти в 4 раза – до 17 443 штук с выручкой более 28 млн руб., следует из данных сервиса. На Ozon динамика продаж менее выраженная, следует из статистики Mpstats, но и там за декабрь 2024 г. количество ежедневных покупок такого шоколада выросло более чем в 3 раза – менее чем с 500 до 1500 штук в день.