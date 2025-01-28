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Почему возник ажиотаж по поводу дубайского шоколада

Селлеры маркетплейсов заработали на трендовом продукте десятки миллионов рублей
Лиана Липанова
Анастасия Ковалева
На самом деле в составе дубайского шоколада никаких необычных ингредиентов нет
На самом деле в составе дубайского шоколада никаких необычных ингредиентов нет / Ведомости

На двух крупнейших российских маркетплейсах продолжает набирать силу модный тренд зимы 2024/2025 гг.: клиенты продолжают скупать дубайский шоколад. Интерес покупателей к этому продукту резко вырос еще в сентябре – октябре 2024 г., но и в декабре– январе мода на шоколад из Эмиратов лишь продолжает набирать обороты.

По данным сервиса аналитики маркетплейсов Mpstats, на Wildberries в октябре прошлого года было продано 4403 штуки дубайского шоколада на 8 млн руб. К декабрю продажи увеличились почти в 4 раза – до 17 443 штук с выручкой более 28 млн руб., следует из данных сервиса. На Ozon динамика продаж менее выраженная, следует из статистики Mpstats, но и там за декабрь 2024 г. количество ежедневных покупок такого шоколада выросло более чем в 3 раза – менее чем с 500 до 1500 штук в день.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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