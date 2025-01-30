Россия в 2024 году увеличила поставки трубопроводного газа на 16%

В отличие от данных по добыче газа, которые ежемесячно в своих докладах приводит Росстат, статистика экспорта сейчас на регулярной основе не публикуется. В течение почти всего 2024 г. Минэнерго и правительство также воздерживались от прогнозов по объемам экспорта. Базовый прогноз на 2024 г. предполагал рост поставок трубопроводного газа на 11% к 2023 г. до 108 млрд куб. м. В сентябре прошлого года в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2025–2027 гг. эта оценка была повышена до 111,4 млрд куб. м. Итоговый результат оказался выше этих прогнозов на 7–10%.