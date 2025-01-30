Россия в 2024 году увеличила поставки трубопроводного газа на 16%Росла прокачка в Китай и Среднюю Азию, частично восстанавливалась в Европу
Экспорт газа из России по трубопроводам в 2024 г. превысил 119 млрд куб. м. Об этом написал в колонке для журнала «Энергетическая политика» вице-премьер Александр Новак. Показатель на 16% превышает экспорт в 2023 г.
Добыча газа в России в 2024 г. составила 685 млрд куб. м, что примерно на 8% больше, чем в 2023 г., сообщил вице-премьер. Он пояснил, что восстановление добычи после сокращения в предыдущие два года связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии и увеличением экспортных поставок.
Новак отметил, что продолжается развитие добычных проектов Ямальского центра газодобычи. В частности, в 2024 г. началась добыча на Северо-Часельском месторождении с годовым объемом производства более 3 млрд куб. м, сообщил чиновник. Также началась промышленная добыча на участке ачимовских залежей Уренгойского месторождения в ЯНАО. Новый производственный комплекс обеспечит ежегодную поставку до 5 млрд куб. м газа, уточнил он.
Уровень газификации регионов России по итогам 2024 г., по словам Новака, составил 74,7%, что на 0,9 п. п. больше, чем на начало прошлого года.
Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в прошлом году вырос на 4% и составил 47,2 млрд куб. м.
В отличие от данных по добыче газа, которые ежемесячно в своих докладах приводит Росстат, статистика экспорта сейчас на регулярной основе не публикуется. В течение почти всего 2024 г. Минэнерго и правительство также воздерживались от прогнозов по объемам экспорта. Базовый прогноз на 2024 г. предполагал рост поставок трубопроводного газа на 11% к 2023 г. до 108 млрд куб. м. В сентябре прошлого года в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2025–2027 гг. эта оценка была повышена до 111,4 млрд куб. м. Итоговый результат оказался выше этих прогнозов на 7–10%.
В 2022–2023 гг. на фоне СВО на Украине, а также последовавших санкционных ограничений и ответных мер со стороны России произошло резкое падение трубопроводного экспорта газа. В 2022 г. он упал в 1,5 раза к предыдущему году до 142,1 млрд куб. м, а в 2023 г. – еще почти на 30% до 99,6 млрд куб. м, следует из статистики Минэнерго.
Вслед за экспортом начала снижаться и добыча в стране. В 2022 г. она сократилась на 12% до 673,8 млрд куб. м, в 2023 г. – еще на 5,5% до 636,9 млрд куб. м. В 2024 г. экспорт и добыча газа стали постепенно восстанавливаться.
Увеличение экспорта произошло за счет наращивания поставок в Китай по газопроводу «Сила Сибири», их частичного восстановления в страны Евросоюза (ЕС) и роста поставок в Среднюю Азию, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Экспорт газа по «Силе Сибири» в прошлом году превысил плановый уровень в 30 млрд куб. м. В конце декабря 2024 г. председатель правления «Газпрома» (компания обладает монополией на экспорт газа по трубопроводам) Алексей Миллер сообщил, что объем поставок по итогам года составит около 31 млрд куб. м, то есть вырастет на 37% к показателю 2023 г. 1 декабря 2024 г. «Газпром» вывел газопровод на проектную мощность – 38 млрд куб. м в год.
Экспорт российского трубопроводного газа в Европу (страны ЕС и Молдавию) в 2024 г., по расчетам «Ведомостей» на основе данных «Газпрома» и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), увеличился на 14% до 32,1 млрд куб. м.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман напоминает, что поставки газа в Европу в 2024 г. увеличились за счет восстановления относительно низкой базы первого полугодия 2023 г. Другой причиной были привлекательные для европейских покупателей цены на российский газ, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Прокачка в Среднюю Азию увеличилась в основном за счет поставок в Узбекистан, добавляет Кауфман. Экспорт газа в Узбекистан «Газпром» начал в октябре 2023 г.
С 1 января 2025 г. поставки газа в Европу транзитом через газотранспортную систему Украины были остановлены. Прокачка прекращена из-за окончания срока действия транзитного соглашения «Газпрома» и нежелания украинской стороны его продлевать.
Если транзит через Украину так и не восстановится, экспорт в 2025 г. может сократиться до 115 млрд куб. м, считает Кауфман. Снижение поставок в Европу будут частично компенсировать рост экспорта в Китай и перенаправление объемов в газопровод «Турецкий поток», поясняет он.
Юшков также не ожидает увеличения экспорта газа в этом году. Рост поставок в Китай не сможет полностью компенсировать снижение прокачки в Европу, полагает он.
По оценке управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерины Крыловой, экспорт снизится до 117 млрд куб. м, то есть примерно на 2%.
Добыча газа в 2025 г., по прогнозу ФГ «Финам», может снизиться на 1–2% к показателю прошлого года из-за риска снижения спроса на внутреннем рынке на фоне «достаточно теплой» погоды в отопительный сезон. Юшков также допускает снижение производства. По прогнозу ПСБ, добыча составит 688 млрд куб. м, то есть покажет символический рост на 0,4%.
В прогнозе социально-экономического развития России на 2025–2027 гг. запланирован рост добычи газа в 2025 г. до 695,4 млрд куб. м, экспорта – до 120 млрд куб. м.
Экспорт СПГ в этом году может вырасти до 48,5 млрд куб. м за счет запуска первой линии завода «Новатэка» «Арктик СПГ – 2», говорит Кауфман. Юшков, напротив, считает, что объем экспорта СПГ может снизиться из-за санкций США против среднетоннажных проектов КСПГ «Портовая» и «Криогаз-Высоцк». Санкции против них были введены в январе этого года.