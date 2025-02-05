АСВ взыскивает с топ-менеджеров и собственников сети diva почти 1,3 млрд рублей

Как следует из документов, АСВ действует в качестве представителя «Банка Воронеж», у которого ЦБ еще в 2018 г. отозвал лицензию. Арбитражный суд Москвы принял к производству иск АСВ еще 18 декабря 2024 г. А шесть дней спустя принял обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков.