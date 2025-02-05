АСВ взыскивает с топ-менеджеров и собственников сети diva почти 1,3 млрд рублей

АСВ взыскивает с топ-менеджеров и собственников сети diva почти 1,3 млрд рублейСреди ответчиков – гендиректор универмагов «Стокманн» Геннадий Левкин
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) добивается привлечения к субсидиарной ответственности на общую сумму почти 1,3 млрд руб. бывших руководителей и учредителей ООО «Дива», управлявшего сетью магазинов аксессуаров diva. Об этом сообщается в материалах иска в Арбитражный суд Москвы, с которыми ознакомились «Ведомости».
Как следует из документов, АСВ действует в качестве представителя «Банка Воронеж», у которого ЦБ еще в 2018 г. отозвал лицензию. Арбитражный суд Москвы принял к производству иск АСВ еще 18 декабря 2024 г. А шесть дней спустя принял обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков.
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