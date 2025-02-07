Перевозки угля на экспорт по сети РЖД выросли на 6,5% в январе

Перевозки угля на экспорт по сети РЖД выросли на 6,5% в январеЭтому способствовали снижение трафика других грузов и «расчищенные» от порожних вагонов пути
Экспорт угля по сети РЖД в январе 2025 г. составил 16,2 млн т – на 6,5% больше, чем в январе прошлого года, сообщила 7 февраля пресс-служба компании. В том числе на экспорт через железнодорожные погранпереходы было перевезено 1,7 млн т угля (+13% год к году), в направлении морских портов – 14,5 млн т (+6%).
Наибольшая динамика перевозок наблюдалась в направлении портов юга России (Азово-Черноморский бассейн): они выросли в 1,7 раза до 2,8 млн т.
В восточном направлении отправлено на экспорт 9,5 млн т угля (+5,5%). Больше всего угля – 4,6 млн т (+2%) – было вывезено из Кузбасса. Пока это единственный регион, с которым компания РЖД заключила соглашение на вывоз гарантированных объемов угля в 2025 г.
Вырос также экспорт из Новосибирской области (до 739 000 т, динамика роста не приводится), Хабаровского (в 1,6 раза до 539 000 т) и Забайкальского краев (+20%, до 429 000 т).
Рост экспорта угля по железной дороге в январе произошел в условиях снижения общей погрузки на сети РЖД примерно на 2% в годовом выражении до 93,1 млн т. В минувшем месяце снижение погрузки показали нефть (-0,2% до 17,6 млн т), черные металлы (-9,5% до 4,7 млн т) и строительные грузы (-27% до 5,2 млн т).
Погрузка угля при этом выросла к январю 2024 г. на 2% до 29,7 млн т. Перевозки угля растут в годовом выражении второй месяц подряд – в декабре 2024 г., как следует из данных монополии, рост составил 3,1%.
Для того чтобы нарастить показатель погрузки, РЖД с осени 2024 г. последовательно освобождала пути общего пользования от избытка порожних грузовых вагонов.
В октябре – ноябре 2024 г. компания ограничила выход нового подвижного состава с заводов, затем усилила контроль за капремонтом полувагонов, а также временно ограничила прием порожних вагонов из сопредельных стран (решение вступило в силу 2 февраля). Как отмечал начальник центральной дирекции управления движением РЖД Михаил Глазков в январе, действия по борьбе с выпуском на сеть порожнего подвижного состава позволили за квартал убрать 75 000 «лишних» вагонов.
Усилия РЖД по сокращению профицита парка грузовых вагонов поддержали в Минтрансе. В начале февраля ведомство подготовило законопроект по изменению правил вывоза порожних вагонов из портов. В случае его принятия РЖД сможет отсылать порожние вагоны на станции, удаленные от портов более чем на 1000 км.
Экспорт угля из России последние три года снижался. В 2024 г. Россия экспортировала 196,2 млн т угля, писал 30 января в колонке журнала «Энергетическая политика» вице-премьер Александр Новак. Это на 8% меньше, чем в 2023 г.
Как писали «Ведомости», негативное влияние на динамику экспортных поставок в 2024 г. оказывали антироссийские санкции, падение цен на уголь на мировом рынке, рост транспортных расходов и проблемы с вывозом угля по железнодорожной сети.
На перевозки по сети РЖД приходится более 90% экспорта угля. По данным транспортной монополии, экспорт угля по сети в 2024 г. снизился на 9% до 177,6 млн т. Расхождение цифр связано с тем, что часть объемов угольщики отгружают на экспорт напрямую в морских угольных терминалах. Объемы отправки на экспорт по железной дороге и фактических отгрузок в портах также могут отличаться, поскольку уголь может определенное время храниться на терминалах.
Общий объем погрузки угля на сети РЖД в 2024 г. (учитывая внутренние и экспортные перевозки) снизился на 5% к предыдущему году до 331,4 млн т. Минимальный показатель фиксировался в сентябре – 25,5 млн т, затем погрузка начала восстанавливаться. В декабре она достигла 30,1 млн т. Перевозки угля на экспорт по сети РЖД в декабре 2024 г. составили 15,9 млн т (-2% в годовом выражении). По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), общий экспорт угля из России в декабре 2024 г. составил 16,5 млн т, что на 5% больше показателя ноября того же года и на 3% меньше результата декабря 2023 г.
Рост экспортных поставок по сети РЖД в январе отмечается несмотря на то, что на 2025 г. не был продлен ряд соглашений компании с угледобывающими регионами на вывоз угля на экспорт в восточном направлении. Соглашение на 2025 г. было подписано только с Кузбассом на 54,1 млн т угля. В прошлом году в рамках соглашений с шестью регионами были предусмотрены поставки на экспорт 99,3 млн т угля.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что РЖД реализовала масштабную программу по сокращению избыточного парка. По его данным, за 3,5 месяца из перевозочного процесса были исключены более 115 000 вагонов. По словам аналитика, это повысило эффективность операционной деятельности компании.
По мнению Бурмистрова, возможности для увеличения перевозок угля на экспорт также появились в результате сокращения погрузки других товаров (металлы, строительные грузы, цемент и т. д.) и реализации технологических мероприятий на Восточном полигоне (БАМ и Транссиб) – например, по увеличению на 22% числа тяжеловесных поездов.
Партнер по консалтингу NEFT Research Александр Котов считает ключевой причиной роста экспорта снижение тарифов на перевалку угля в морских терминалах. Крупнейший угольный терминал на юге страны – ОТЭКО в Тамани – снизил ставку на перевалку угля в январе с $18,5/т до $17,1/т, напоминает он. Порт поставил цель увеличить отгрузку по итогам года до 30 млн т против 11,5 млн т в 2024 г., отмечает эксперт. По данным NEFT Research, в годовом выражении также снизились ставки перевалки в портах Восточный в Приморском крае, Ванино в Хабаровском крае и Усть-Луга в Ленинградской области.
Но в дальнейшем положительная динамика экспорта сохранится в том случае, если стивидоры и РЖД продолжат сдерживать рост тарифов, а операторы полувагонов снизят ставки аренды, считает Котов. Другим фактором, который мог бы поддержать экспорт, является рост экспортных цен на уголь, добавляет он.