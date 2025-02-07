Перевозки угля на экспорт по сети РЖД выросли на 6,5% в январе

Общий объем погрузки угля на сети РЖД в 2024 г. (учитывая внутренние и экспортные перевозки) снизился на 5% к предыдущему году до 331,4 млн т. Минимальный показатель фиксировался в сентябре – 25,5 млн т, затем погрузка начала восстанавливаться. В декабре она достигла 30,1 млн т. Перевозки угля на экспорт по сети РЖД в декабре 2024 г. составили 15,9 млн т (-2% в годовом выражении). По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), общий экспорт угля из России в декабре 2024 г. составил 16,5 млн т, что на 5% больше показателя ноября того же года и на 3% меньше результата декабря 2023 г.