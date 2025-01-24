Перевалка угля в Тамани в январе может восстановиться до уровня 2023 года

В последний раз отгрузка в объеме более 2 млн т на терминале была зафиксирована в октябре 2023 г. В декабре через терминал на экспорт было отгружено 1,1 млн т угля (-37% в годовом выражении). По словам представителя компании, на этом уровне перевалка стабилизировалась с лета 2024 г.