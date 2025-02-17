Украина получила требование на $400 млн из-за конфискации бывшего Альфа-банка

Кредит в пользу ABHU были инвестицией E.M.I.S. в Украину, продолжают источники, поэтому свой запрос на арбитраж компания обосновала нарушением Киевом двустороннего инвестиционного договора с Нидерландами, который действует с 1997 г. В нем две страны, в частности, обязались не лишать прямо или косвенно лиц одной договаривающейся стороны их инвестиций в другой, кроме как в общественных интересах и в соответствии с надлежащей правовой процедурой, а также в случае своевременной выплаты справедливой компенсации.