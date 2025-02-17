Украина получила требование на $400 млн из-за конфискации бывшего Альфа-банка

Украина получила требование на $400 млн из-за конфискации бывшего Альфа-банкаКредитор компаний Михаила Фридмана потерял инвестиции в страну
Украина получила еще одно требование из-за конфискации бывшего «Альфа-банка Украина» (переименован в Sense Bank) у Михаила Фридмана, а также его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова, узнали «Ведомости». Нидерландская E.M.I.S. Finance B.V. 17 февраля направила запрос на арбитраж с Украиной в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), рассказали два собеседника, знакомых с претензиями компании. E.M.I.S. требует взыскать с Киева $400 млн (36,6 млрд руб.) инвестиций, потерянных после национализации Sense Bank.
E.M.I.S. с 2018 по 2021 гг. предоставила 10 кредитов на общую сумму $470 млн (43 млрд руб.) кипрской ABH Ukraine (ABHU), через которую Фридман, Авен и Косогов инвестировали на Украине. На эти займы нидерландская структура выпустила долговые ценные бумаги – ноты участия в кредите (LPN), которые позволяли инвесторам покупать части непогашенных ссуд E.M.I.S. в пользу ABHU. Основным активом ABHU на Украине на тот момент был «Альфа-банк Украина», а результаты его деятельности – главным источником средств для обслуживания нот E.M.I.S.
В июле 2023 г. украинское правительство национализировало Sense Bank, из-за того что им владели подсанкционные лица: Фридман, Авен и Косогов находятся под украинскими санкциями с 2022 г., позже под ограничения подпали ABHU и другие компании, связанные с бизнесменами. Уже весной 2022 г. E.M.I.S. перестала платить по своим обязательствам из-за ситуации вокруг основного актива ABHU.
Единственным акционером E.M.I.S. является нидерландский фонд Stichting E.M.I.S. Finance, единственными членами его совета – Кристина Мария и Гийом Мария Йозеф Шройрсы, последний также является единственным директором E.M.I.S., говорят собеседники «Ведомостей».
Кредит в пользу ABHU были инвестицией E.M.I.S. в Украину, продолжают источники, поэтому свой запрос на арбитраж компания обосновала нарушением Киевом двустороннего инвестиционного договора с Нидерландами, который действует с 1997 г. В нем две страны, в частности, обязались не лишать прямо или косвенно лиц одной договаривающейся стороны их инвестиций в другой, кроме как в общественных интересах и в соответствии с надлежащей правовой процедурой, а также в случае своевременной выплаты справедливой компенсации.
«Неправомерные действия Украины фактически оставили ABHU в виде истощенной оболочки без дебиторской задолженности и каких-либо примечательных активов», – передают позицию E.M.I.S. собеседники. Это значительно подорвало способность компании привлекать дополнительные долги и фактически экспроприировало инвестиции E.M.I.S. на Украине, добавили они.
По вине Киева ABHU пришла к «непоправимому» дефолту по платежам по LPN в пользу E.M.I.S., поэтому в арбитраже нидерландская компания требует компенсации непогашенной задолженности перед ней компании Фридмана и его партнеров, говорят источники.
В день подачи запроса на арбитраж E.M.I.S. запросила еще и согласия держателей спорных ценных бумаг на реструктуризацию, следует из объявления на ее сайте. Запрашивается перенос даты погашения и выплаты процентов на шесть лет до урегулирования всех разбирательств, целью обозначено «создание структуры, обеспечивающей наиболее оптимальный и эффективный механизм выплат».
В этом арбитраже будет важным вопрос, подпадает ли такая инвестиция под защиту договора между Нидерландами и Украиной, рассуждает старший юрист практики международного арбитража и трансграничных споров юрфирмы Verba Legal Анастасия Симонова. Нередко, особенно в МЦИУСе, арбитры используют такой тест: инвестиция должна содержать элементы риска, представлять собой вклад в экономическое развитие страны и проч., перечисляет она. В случае с E.M.I.S. наиболее проблемным для доказывания критерием Симонова называет вклад в развитие Украины, но замечает – трибунал может применить и другой тест на инвестицию.
Во многом перспективы E.M.I.S. в арбитраже зависят от выбора арбитров, но последняя практика с отводами в связи с вопросами к беспристрастности и независимости трибуна складывается противоречиво, заметила Симонова. По правилам МЦУИСа каждая сторона спора назначает по одному арбитру, а председателя трибунала они выбирают совместно.
Украина очевидно не выплатила E.M.I.S. никакую компенсацию потерянных инвестиций, рассуждает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков. Поэтому он высоко оценивает шансы нидерландской компании в споре. В международном инвестиционном арбитраже даже военные действия не снимают ответственность с государства за лишение иностранца инвестиций, подчеркнул адвокат.
Инвестиционный арбитраж может занимать около трех-пяти лет, знает Симонова, а на скорость исполнения решения трибунала повлияет как политическая повестка, так и юрисдикция, где будет запрошено исполнение.
В конце 2023 г. холдинговая структура Фридмана и его бизнес-партнеров, люксембургская ABH Holdings (ABHH), инициировала арбитраж с Украиной в МЦУИСе из-за «незаконной экспроприации» принадлежавшего ей ранее Альфа-банка. Компания требует более $1 млрд компенсации. Правовой основой иска ABHH к Киеву является договор между Бельгийско-люксембургским экономическим союзом и украинским правительством о взаимном привлечении и защите инвестиций от 1996 г.
«Ведомости» направили запросы в E.M.I.S., Министерство юстиции Украины и представителю Фридмана.