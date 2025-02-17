Михаил Фридман стал ответчиком по иску на $11,4 млн в Англии

Компании Путько требуют возмещения убытков с процентами от вложений, которые якобы по совету Фридмана и сотрудника его украинского банка сделали в ноты участия в кредите (LPN) – эти долговые ценные бумаги выпускала E.M.I.S., обеспечением были 10 ее кредитов в пользу ABHU на общую сумму $420 млн и 50 млн евро (выданы с 2018 по 2021 г.). Но после того как Киев начал конфискацию «Альфа-банка Украина» весной 2022 г., E.M.I.S. перестала платить по своим обязательствам, пишет Высокий суд. Основным активом ABHU, через которую Фридман с бизнес-партнерами Петром Авеном и Андреем Косоговым инвестировал на Украине, на тот момент был «Альфа-банк Украина», а результаты его деятельности – главным источником средств для обслуживания нот E.M.I.S., писали «Ведомости».