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Михаил Фридман стал ответчиком по иску на $11,4 млн в Англии

Украинский бизнесмен требует от него и еще нескольких компаний возмещения неудачных инвестиций
Артем Кульша
Sheng Jiong
Sheng Jiong

Бизнесмен Михаил Фридман и его кипрская структура ABH Ukraine (ABHU) стали ответчиками по иску на $11,4 млн (почти 1,2 млрд руб.) в Высоком суде Англии и Уэльса, узнали «Ведомости» из материалов суда. Украинский предприниматель Юрий Путько от имени двух своих сельхозкомпаний – «Оникс» и «Агро-ЮГ В» – начал разбирательство с Фридманом, ABHU, ее бывшей «дочкой» «Альфа-банк Украина» (переименован в Sense Bank и национализирован) и нидерландской E.M.I.S. Finance B.V., чьи владельцы не известны, следует из судебных документов.

Компании Путько требуют возмещения убытков с процентами от вложений, которые якобы по совету Фридмана и сотрудника его украинского банка сделали в ноты участия в кредите (LPN) – эти долговые ценные бумаги выпускала E.M.I.S., обеспечением были 10 ее кредитов в пользу ABHU на общую сумму $420 млн и 50 млн евро (выданы с 2018 по 2021 г.). Но после того как Киев начал конфискацию «Альфа-банка Украина» весной 2022 г., E.M.I.S. перестала платить по своим обязательствам, пишет Высокий суд. Основным активом ABHU, через которую Фридман с бизнес-партнерами Петром Авеном и Андреем Косоговым инвестировал на Украине, на тот момент был «Альфа-банк Украина», а результаты его деятельности – главным источником средств для обслуживания нот E.M.I.S., писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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