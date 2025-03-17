Чистая прибыль «Абрау-Дюрсо» семьи Титовых в 2024 году выросла в полтора раза

Планы по экспорту до 2 млн бутылок «Абрау-Дюрсо» на 2025 г. сохраняются, сообщил журналистам президент и председатель совета директоров компании Павел Титов. В то же время объемы поставок за рубеж, по его словам, «не соответствуют амбициям» компании. Предприниматель пояснил, что дело не только в сложностях в логистике, но также и в том, что репутация российского вина пока сильно отстает от продукции других стран.