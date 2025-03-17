Чистая прибыль «Абрау-Дюрсо» семьи Титовых в 2024 году выросла в полтора раза

Чистая прибыль «Абрау-Дюрсо» семьи Титовых в 2024 году выросла в полтора разаКомпания провела допэмиссию акций почти на 3 млрд рублей для развития бизнеса
Чистая прибыль «Абрау-Дюрсо», по предварительным данным, в 2024 г. выросла на 54% к предыдущему году до 1,56 млрд руб., следует из презентации компании. Выручка компании увеличилась на 43% до 17,7 млрд руб., валовая прибыль – на 44% до 7810 млн руб., EBITDA – на 43% до 4,18 млрд руб.
Основной владелец группы бизнес-омбудсмен Борис Титов пояснил журналистам, что это «не окончательные» данные управленческой отчетности, а официальная финотчетность будет опубликована в апреле.
В начале февраля 2025 г. совет директоров «Абрау-Дюрсо» утвердил решение о дополнительной эмиссии акций. Условия их размещения не раскрывались. Титов уточнил, что в рамках допэмиссии выкупил акции по цене 275 руб./шт. По состоянию на 17 марта обыкновенная акция стоила на Московской бирже 213 руб. (+3% к закрытию предыдущей сессии).
По словам Титова, эмиссия составила около 10% от общего числа ценных бумаг. Исходя из того, что уставный капитал компании разделен на 9 млн акций, стоимость выкупленного пакета должна была составить около 2,7 млрд руб.
Он добавил, что деньги пойдут на развитие компании. «Мы в хорошем финансовом состоянии, но посчитали, что нам нужны еще средства, чтобы быть готовыми к большим решениям», – добавил предприниматель.
У группы нет проблем с сырьем, поскольку она владеет собственными виноградниками, а также сильным, узнаваемым с XIX в. брендом, говорит владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман. По этой причине компания может активно наращивать производство и продажи своих вин, отмечает он.
Продукция производителя реализуется через разные каналы продаж (магазины, рестораны, сеть винных ателье и проч.), что позволяет повышать лояльность к марке, говорит Кауфман. Кроме того, у «Абрау-Дюрсо» развит экспорт, что также положительно сказывается на финансовых показателях компании, указывает эксперт.
Планы по экспорту до 2 млн бутылок «Абрау-Дюрсо» на 2025 г. сохраняются, сообщил журналистам президент и председатель совета директоров компании Павел Титов. В то же время объемы поставок за рубеж, по его словам, «не соответствуют амбициям» компании. Предприниматель пояснил, что дело не только в сложностях в логистике, но также и в том, что репутация российского вина пока сильно отстает от продукции других стран.
Продажи игристых вин в России по итогам прошлого года выросли на 8,6% к 2023 г. до 23,5 млн декалитров (дал, равен 10 л), следует из данных Росалкотабакконтроля. В январе – феврале этого года фиксируется незначительное снижение: на 1,4% год к году до 3,4 млн дал. Стагнация будет кратковременной, рынок продолжит расти, прогнозирует Кауфман.
Российские виноделы, по его словам, в последние годы работают над качеством своей продукции, поэтому могут создавать серьезную конкуренцию импортной продукции. «При схожем качестве отечественные игристые вина стоят дешевле импортных, что привлекает потребителей», – обращает внимание Кауфман.
ПАО «Абрау-Дюрсо» – один из крупнейших в России производителей игристых вин. Группа также выпускает тихие вина, сидр, крепкие алкогольные напитки, безалкогольные газированные напитки и артезианскую воду. На конец 2023 г. ей принадлежало 6700 га виноградников в Краснодарском крае.
Выручка компании по МСФО в 2023 г. выросла на 6% до 12,5 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 28% до 1,28 млрд руб., сообщала компания в мае прошлого года. В 2023 г. компания реализовала 56,7 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции – на 5% больше, чем в 2022 г. Из них собственного производства – 55,99 млн бутылок (+6%). ПАО «Абрау-Дюрсо» на 57,85% принадлежит ООО «Актив Капитал», единственным владельцем которого является Борис Титов. Еще 31,84% компании – у его сына Павла Титова. Акции «Абрау-Дюрсо» торгуются на Московской бирже.