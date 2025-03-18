«Новым» акционером «М.Видео-Эльдорадо» оказался бывший гендиректор компании

Группа «М.Видео-Эльдорадо» получила 8,5 млрд руб. в качестве займа от мажоритарного акционера и бывшего гендиректора компании Билана Ужахова. Соответствующее сообщение компании опубликовано на сайте центра раскрытия информации. ООО «Кэпиталгард» предоставляет ООО «МВМ» 8,5 млрд руб. до 14 марта 2030 г., говорится в сообщении холдинга. Уточняется, что заем предоставляется на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование текущего кредитного портфеля и пополнение оборотных средств. Процентная ставка за каждый календарный день составит 10% значения ключевой ставки ЦБ, но не менее 2% годовых.