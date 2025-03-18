«Новым» акционером «М.Видео-Эльдорадо» оказался бывший гендиректор компании

«Новым» акционером «М.Видео-Эльдорадо» оказался бывший гендиректор компанииЭто часть денег, полученных от акционеров в рамках докапитализации
Группа «М.Видео-Эльдорадо» получила 8,5 млрд руб. в качестве займа от мажоритарного акционера и бывшего гендиректора компании Билана Ужахова. Соответствующее сообщение компании опубликовано на сайте центра раскрытия информации. ООО «Кэпиталгард» предоставляет ООО «МВМ» 8,5 млрд руб. до 14 марта 2030 г., говорится в сообщении холдинга. Уточняется, что заем предоставляется на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование текущего кредитного портфеля и пополнение оборотных средств. Процентная ставка за каждый календарный день составит 10% значения ключевой ставки ЦБ, но не менее 2% годовых.
Представитель группы сообщил «Ведомостям», что речь идет о части полученных денег от акционеров в рамках докапитализации, анонсированной 14 марта 2025 г. Тогда компания сообщила о начале процесса докапитализации объемом 30 млрд руб. в первом полугодии 2025 г. для реализации новой стратегии. Первые платежи от новых акционеров в размере 11,5 млрд руб. уже поступили, говорилось тогда в официальном заявлении.