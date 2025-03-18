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«Новым» акционером «М.Видео-Эльдорадо» оказался бывший гендиректор компании

Это часть денег, полученных от акционеров в рамках докапитализации
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Группа «М.Видео-Эльдорадо» получила 8,5 млрд руб. в качестве займа от мажоритарного акционера и бывшего гендиректора компании Билана Ужахова. Соответствующее сообщение компании опубликовано на сайте центра раскрытия информации. ООО «Кэпиталгард» предоставляет ООО «МВМ» 8,5 млрд руб. до 14 марта 2030 г., говорится в сообщении холдинга. Уточняется, что заем предоставляется на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование текущего кредитного портфеля и пополнение оборотных средств. Процентная ставка за каждый календарный день составит 10% значения ключевой ставки ЦБ, но не менее 2% годовых.

Представитель группы сообщил «Ведомостям», что речь идет о части полученных денег от акционеров в рамках докапитализации, анонсированной 14 марта 2025 г. Тогда компания сообщила о начале процесса докапитализации объемом 30 млрд руб. в первом полугодии 2025 г. для реализации новой стратегии. Первые платежи от новых акционеров в размере 11,5 млрд руб. уже поступили, говорилось тогда в официальном заявлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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