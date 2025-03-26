«Яндекс фабрика» начала продажи товаров на сторонних онлайн-площадках

«Яндекс фабрика» начала продажи товаров на сторонних онлайн-площадкахЕе собственные торговые марки уже достаточно узнаваемы и завоевали лояльную аудиторию, говорят эксперты
«Яндекс фабрика» (производственное подразделение «Яндекса») начала продавать товары под своими брендами на Lamoda, Ozon и Wildberries, а также в интернет-магазинах «Всеинструменты.ру» и «Сантехника-онлайн», рассказал «Ведомостям» ее представитель. До этого товары под собственными торговыми марками (СТМ) были представлены только на «Яндекс маркете».
В Lamoda оперативно не ответили на запросы «Ведомостей». В пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ подтвердили, что бренды «Яндекс фабрики» представлены на витрине в категориях «товары для дома», «электроинструменты», «одежда», «игрушки» и др. Товары «Яндекс фабрики» есть как на Ozon, так и в сервисе Ozon fresh, говорит представитель маркетплейса.
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