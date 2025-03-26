«Яндекс фабрика» начала продажи товаров на сторонних онлайн-площадках

В Lamoda оперативно не ответили на запросы «Ведомостей». В пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ подтвердили, что бренды «Яндекс фабрики» представлены на витрине в категориях «товары для дома», «электроинструменты», «одежда», «игрушки» и др. Товары «Яндекс фабрики» есть как на Ozon, так и в сервисе Ozon fresh, говорит представитель маркетплейса.