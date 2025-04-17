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/ Бизнес

Суд передал Татьяне Ким долю Владислава Бакальчука в Wildberries

Таким образом она стала владельцем 100% ООО «Вайлдберриз»
Лиана Липанова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Савеловский суд Москвы на заседании 17 апреля вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, сообщил «Ведомостям» представитель Wildberries и Russ. По решению судьи, 1%-ная доля в ООО «Вайлдберриз», которой владел Владислав Бакальчук, отошла Ким, рассказали в компании. «Ведомости» направили запрос представителю Бакальчука.

Ким стала владельцем 100% компании. Также за ней остаются 100%-ная доля в ООО «Вайлдберриз Банк» и все средства, которые находятся на ее персональных счетах, говорят в Wildberries.

Татьяна Ким сообщила о подаче иска на развод с Бакальчуком в Савеловский районный суд Москвы в июле 2024 г. Основательница Wildberries подала иск после того, как Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть жену в семью и остановить якобы неправомерный перевод активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Но Татьяна Бакальчук опровергла сообщения о рейдерском захвате.

В июне 2024 г. маркетплейс Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении. Генеральным директором новой группы компаний стала Ким, а Роберт Мирзоян, руководитель Russ, занял пост главного исполнительного директора, сообщали «Ведомости».

18 сентября у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве произошла стрельба, в результате которой погибли двое охранников. Тогда Ким обвинила Бакальчука в попытке рейдерского захвата компании. По ее словам, он пришел в офис с вооруженной охраной. В свою очередь Бакальчук заявил, что пришел на заранее запланированную встречу.

5 октября 2024 г. Ким официально вернула свою девичью фамилию. 16 октября Бакальчук заявил о подаче встречного иска к Ким, в котором он потребовал разделить совместно нажитое имущество пополам в рамках бракоразводного процесса. Он также попросил разделить общую недвижимость, включая квартиру площадью 58 кв. м и земельный участок. Кроме того, сооснователь маркетплейса потребовал, чтобы их несовершеннолетние дети остались с ним.

В середине января бракоразводный процесс перешел в основную фазу. Позиция адвокатов на стороне Бакальчука заключается в том, чтобы разделить имущество пополам. Адвокаты Ким в свою очередь «пытаются доказать, что маркетплейс Wildberries создан исключительно ее усилиями и не подлежит разделу» в равных долях, рассказывал представитель Бакальчука. По его словам, суд попросил сторону Ким скорректировать свою позицию, так как она «некорректна» и якобы основана на «недостоверных» доказательствах, на которых судебный акт основан быть не может.

10 февраля 2025 г. Савеловский суд Москвы расторг брак Бакальчука и Ким, но заседания по разделу имущества продолжились.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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