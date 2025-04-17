Суд передал Татьяне Ким долю Владислава Бакальчука в Wildberries

В середине января бракоразводный процесс перешел в основную фазу. Позиция адвокатов на стороне Бакальчука заключается в том, чтобы разделить имущество пополам. Адвокаты Ким в свою очередь «пытаются доказать, что маркетплейс Wildberries создан исключительно ее усилиями и не подлежит разделу» в равных долях, рассказывал представитель Бакальчука. По его словам, суд попросил сторону Ким скорректировать свою позицию, так как она «некорректна» и якобы основана на «недостоверных» доказательствах, на которых судебный акт основан быть не может.