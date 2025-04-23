«Страна девелопмент», судя по всему, намерена уйти из Санкт-Петербурга

«Страна девелопмент», судя по всему, намерена уйти из Санкт-ПетербургаОна выставила на продажу все свои площадки в этом регионе
Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу три крупные площадки на 87 га в Санкт-Петербурге. Как следует из его сообщения, речь идет, в частности, о 35,8 га на территории предприятия «Ручьи» в промзоне «Ржевка» в Красногвардейском районе города. Ранее на этом участке ГК «Регионы» планировала строительство парка развлечений DreamWorks («Остров мечты»), но в итоге отказалась от этой идеи. Продаются также 34,8 га территории предприятия «Краснознаменец» на Капсюльном шоссе и 16,3 га завода «Петроспирт» в районе станции метро «Нарвская». Совокупная стартовая цена этих лотов составляет 4,49 млрд руб. Торги по ним назначены на начало июня.
Все эти площадки принадлежат компании «Страна девелопмент», говорят два консультанта, работавшие с ней. По их словам, она приняла решение уйти с рынка Санкт-Петербурга. Причины они не называют, но в феврале прошлого года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщал, что девелопер заморозил все свои проекты в Северной столице в связи с тем, что у него не получилось согласовать с местными властями строительство жилья на данных участках. Представитель «Страны девелопмент» от комментариев отказался.
Застройщик, судя из информации РАД, который выступает организатором этих торгов, готов продать лоты с существенным дисконтом. Так, в 2022 г. сообщалось, что структура «Страны девелопмент» приобрела площадку предприятия «Ручьи» за 4,1 млрд руб., текущая цена – 1,49 млрд руб. За «Краснознаменец» девелопер заплатил 900 млн руб., сейчас продают на 100 млн руб. дешевле. Активы завода «Петроспирт» консультанты три года назад оценивали в 3–4 млрд руб., сейчас стартовая стоимость составляет 2,2 млрд руб.
С высокой долей вероятности причиной продажи площадок стали проблемы с согласованием на данных участках многоквартирного жилья, уверен руководитель проектов в департаменте стратегического консалтинга IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Дмитрий Садовников. С ним согласен и директор отдела продажи земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов. Он добавляет, что эти территории на данный момент могут использовать лишь для производственной деятельности. А для согласования там жилья необходим серьезный административный ресурс, резюмирует он. Именно по этим причинам, по словам экспертов, лоты продаются дешевле, чем за них заплатил застройщик.
На промышленной территории «Ржевка» изначально планировался развлекательный комплекс, но такой проект экономически менее выгоден девелоперам, чем жилье, поясняет Садовников. В этой связи, по его словам, за эту площадку вряд ли кто-то будет платить большие деньги. Он также считает территории «Ржевки» и «Петроспирта» непривлекательными для строительство жилья из-за неудачного расположения.
Девелопер, действительно, покупал участки, от которых другие компании отказывались из-за сомнительных перспектив согласования там жилья, и риск не оправдался, говорит управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. По его словам, власти не только не пошли навстречу, но и наложили дополнительные ограничения, вернув ряд площадок в промышленную категорию.
Впрочем, консультанты не исключают, что другие девелоперы жилья с более серьезным административным ресурсом могут заинтересоваться этими площадками. К примеру, партнер NF Group Станислав Бибик отмечает, что все эти участки обладают неплохим потенциалом. Он также не исключает, что в рамках торгов итоговая цена может вырасти.
Учитывая привлекательную стоимость участков, РАД ожидает, что интерес к ним проявят не только местные игроки, но и федеральные и региональные компании, говорит заместитель генерального директора этой организации Григорий Начинкин. По его словам, продажа участков отдельными лотами открывает перед ними различные возможности. Для крупных девелоперов это уникальный шанс выйти на рынок Санкт-Петербурга, а для локальных игроков – возможность реализовать полноценный точечный проект.
«Страна девелопмент» создана в 2008 г. Компания специализируется на строительстве жилья в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Тюмени. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в активной стройке у компании находится 1,2 млн кв. м недвижимости. В числе московских проектов девелопера – ЖК Wow у станции метро «Технопарк», «Страна. Заречная» у «Марьино», Republic у «Белорусской», а также «Страна. Парковая» в Мытищах. Владелец девелопера – бизнесмен Александр Гайдуков.