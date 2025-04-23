«Страна девелопмент», судя по всему, намерена уйти из Санкт-Петербурга

Все эти площадки принадлежат компании «Страна девелопмент», говорят два консультанта, работавшие с ней. По их словам, она приняла решение уйти с рынка Санкт-Петербурга. Причины они не называют, но в феврале прошлого года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщал, что девелопер заморозил все свои проекты в Северной столице в связи с тем, что у него не получилось согласовать с местными властями строительство жилья на данных участках. Представитель «Страны девелопмент» от комментариев отказался.